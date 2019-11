Naton pääsihteeri aikoo vaatia Ranskan Macronilta selitystä "aivokuollut Nato"-väitteistä

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg aikoo ensi viikolla keskustella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa tämän kommenteista siitä, että Nato on "aivokuollut". Stoltenberg kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa sotilasliiton ulkoministerikokouksen aattona.

– Mielestäni tämä on paras tapa käsitellä mahdollisia eroavaisuuksia: istumme alas, keskustelemme niistä ja yritämme ymmärtää kokonaisuudessaan nämä viestit ja syyt, joista ne kumpuavat. Minun viestini on, että Nato on kehittyvä, ketterä ja vastaamiskykyinen, Stoltenberg sanoi.

Macron sanoi Economist-lehden haastattelussa Naton kärsivän "aivokuolemasta", joka näkyy muun muassa Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen strategisen yhteistyön puutteina ja Nato-maa Turkin omatoimisena hyökkäyksenä Pohjois-Syyriaan.

Stoltenberg puolusti Natoa kiivaasti puheessaan. Hän sanoi Naton tekevän enemmän asioita kuin koskaan ja varoitti kaivamasta maata sotilasliiton jalkojen alta.

Macronin puheille lämmin vastaanotto lähinnä Venäjältä

Macronin Nato-puheet saivat lämpimän vastaanoton lähinnä Venäjältä. Naton itäeurooppalaisissa jäsenmaissa Macronin kommentit herättivät likimain kauhua varsinkin, kun hän samalla ilmaisi halunsa lämmittää suhteita Venäjään.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tuomitsi Macronin "laveat arviot" ja vakuutti Naton olevan yhä välttämätön Euroopan turvallisuudelle.