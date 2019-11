Sisäministerin Nato-kommentit saivat Viron poliittisen keskustelun kuohumaan

Viron sisäministerin Mart Helmen Nato-kommentit synnyttivät vilkkaan keskustelun maan poliittisella kentällä.

Oikeistopopulistista Ekre-puoluetta johtava Helme tapasi tiistaina suomalaisia politiikan toimittajia ja kertoi maan hallituksen valmistelevan varasuunnitelmaa sotilasliitto Naton ongelmien varalle.

Kuitenkin jo keskiviikkona Helme ehti kiistää puhuneensa mistään B-suunnitelmasta ja väitti tapausta median väärinymmärrykseksi.

Helmen väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Puheet ovat nauhalla, eikä Helmen sanomisissa b-suunnitelmasta tai Naton ongelmista ole väärinymmärryksen mahdollisuutta.

Nato on Virolle turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä. Tämä selittää Viron ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin mukaan sitä, miksi yksittäiset lausunnot voivat aiheuttaa vahvaakin kuohuntaa maassa.

Raik arvioi, että Natoon liittyvä epävarmuus kumpuaa ristiriitaisista ja hämmentävistä poliittisista viesteistä, joita erityisesti Yhdysvaltojen suunnalta on tullut.

Liittouman puolustuskyky ja läsnäolo sen sijaan eivät ole heikentyneet.

– Kyvykkyyksien osalta Nato on vahvistunut viime vuosina ja varsinkin tällä alueella, Baltian maissa, Puolassa, Nato-maiden läsnäolo on vahvistunut. Pelotevaikutus on reaalisesti vahvistunut, Raik sanoi suomalaiselle Politiikan toimittajien yhdistykselle Tallinnassa.

Raik ei myöskään pidä todennäköisenä, että jonkinlainen vaihtoehtoinen järjestelmä korvaisi Nato-yhteistyötä.

Hallituskumppanit kiistivät Helmen sanomiset

Helmen hallituskumppanit kiirehtivät tuoreeltaan oikomaan Helmen sanomisia. Isänmaa-puolueen puolustusministeri Jüri Luik korosti, että Viron hallitus ei ole keskustellut b-suunnitelmasta. Tiedotteessaan Luik kuvaili Helmen puheita absurdeiksi.

Keskustapuoluetta edustava pääministeri Jüri Ratas puolestaan kommentoi Facebookissa, että Viron A-, B- kuin C-suunnitelmatkin koskevat itsenäisen puolustuskyvyn kehittämistä ja Naton jäsenyyttä.

– Nato on elinkelpoinen ja toiminnallinen sekä sotilaallisesti että poliittisesti Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tiedän tämän hyvin, koska minulle on vahvistettu se muiden Naton valtion- ja hallitusten päämiesten kanssa yhteisessä pöydässä tai äskettäin vierailulla Naton operaatiossa Afganistanissa, Ratas kirjoitti.

Sisäministerin Nato-kommentti ei ole ensimmäinen Ekren aiheuttama kohu tällä hallituskaudella. Puolen vuoden hallitustaival on ollut varsin töyssyinen. Hiljattain ekreläistä maatalousministeriä Mart Järvikiä on vaadittu eroamaan, sillä tätä on epäilty muun muassa valehtelusta.