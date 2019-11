Opposition voitto Budapestin pormestarinvaaleissa sekoitti Unkarin valtapuolueen pakan – "He eivät tiedä, miten toimia"

Unkarin poliittinen tilanne järkkyi lokakuussa, kun maata rautaisella otteella lähes vuosikymmenen hallinnut valtapuolue Fidesz kärsi ensimmäistä kertaa merkittävän vaalitappion.

Maan pääkaupungin Budapestin pormestarinvaalit voitti opposition yhteinen ehdokas Gergely Karácsony, joka päihitti selkein luvuin Fideszin tukeman István Tarlósin.

Oppositio otti ohjat myös useissa muissa suurissa kaupungeissa. Noin kuukauden ajan Budapestia johtaneen Karácsonyn mukaan pääministeri Viktor Orbánin johtama Fidesz ei ole vielä toipunut järkytyksestä.

– Vaalitulos oli yllätys monelle, mukaan lukien hallitukselle. Nähdäkseni he eivät tiedä, miten toimia tässä uudessa tilanteessa, Karácsony sanoo STT:lle Budapestissa.

"Konflikti ei ole Fideszin edun mukaista"

Karácsony uskoo, että ennen pitkää Fidesz taipuu rinnakkaiseloon opposition kaupunginhallitusten kanssa avoimen konfliktin sijaan. Aggressiivisessa valtataistelussa puolueella olisi Budapestin pormestarin mukaan liian paljon menetettävää.

– Se ei ole Fideszin edun mukaista. Seuraavia valtakunnallisia vaaleja silmällä pitäen heillä ei ole varaa lähettää äänestäjille viestiä, etteivät he voi hyväksyä tämän vaalin tulosta, Karácsony sanoo.

Seuraavat Unkarin parlamenttivaalit käydään keväällä 2022. Budapestin pormestarin mukaan huonona häviäjänä näyttäytyminen kostautuisi Fideszille näissä vaaleissa kaupungeissa.

– He menettäisivät kannatuksensa kaikissa suurissa kaupungeissa. Fidesz tarvitsee äänestäjiä kaupungeista, jos he haluavat voittaa seuraavat parlamenttivaalit.

Tästä saatiin esimakua päättyneissä paikallisvaaleissa. Karácsony mainitsee Jászberényn pikkukaupungin, jossa Fideszin ehdokas hävisi pormestarinvaalit alkuun vain 14 äänellä.

Fidesz painosti kaupunkiin uudet vaalit vedoten epäiltyyn vilppiin, josta paikalliset olivat tosin syyttäneet Fidesziä, eivät oppositiota. Uusien vaalien tuloksena oppositioehdokas sai murskavoiton kahdella kolmasosalla äänistä.

Unkarin tilanne muistuttaa Turkkia

Unkarin Fideszin tilanne muistuttaa sitä, mihin Turkin valtapuolue AKP päätyi aiemmin tänä vuonna menetettyään pääkaupunki Istanbulin ja useita muita kaupunkeja oppositiolle.

Unkarin ja Turkin hallinnoilla on lämpimät välit, joita edes Pohjois-Syyrian tapahtumat eivät ole järisyttäneet. Marraskuun alkupuolella Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vieraili Budapestissa ja pysäytti suurkaupungin liikenteen koko päiväksi.

Kun Budapestin tuoreelta pormestarilta kysyy sitä, miltä Unkarin Orbánin ja Turkin Erdoganin veljeily tässä tilanteessa tuntuu, hän hiljenee hetkeksi.

– On vaikea puhua tästä asiasta olematta tunteellinen. Minun on mahdotonta ymmärtää, miten Turkin valtion julmuus kurdiväestöä kohtaan ei mitenkään vaikuta Unkarin suhteisiin Turkin kanssa, hän lopulta sanoo.

Karácsonyn mukaan se on käsittämätöntä erityisesti sen valossa, että Unkari on ulkopolitiikassaan perinteisesti puolustanut unkarinkielisten vähemmistöjen oikeuksia myös muissa maissa.

– Samaan aikaan suljemme silmälle siltä, kun Turkki fyysisesti tuhoaa ja sortaa kurdien etnistä vähemmistöä.

Demokratia vaakalaudalla

Orbánin hallinto on ollut murheenkryyni EU:n suurille jäsenmaille, joiden arvopohjasta Unkari on pyristellyt eroon. Samaan aikaan Orbán on lähentynyt Erdoganin ohella Putinia ja muita autoritaarisia johtajia.

Vielä toistaiseksi EU-jäsenyys on estänyt Unkarin täyden siirtymän epädemokraattiseksi valtioksi, katsoo Budapestin pormestari. Esimerkiksi siekailematonta väkivaltaa mielenosoittajia vastaan ei Unkarin hallinnolta ole vielä nähty.

– Toisaalta ulkopolitiikassa tappelemme jatkuvasti oman klubimme EU:n kanssa ja olemme ystävällisiä herra Putinin sekä herra Erdoganin kaltaisia kvasidemokratioiden johtajia kohtaan, Karácsony sanoo.

Kaikki unkarilaiset eivät toivottaneet Erdogania tervetulleeksi, sillä Turkin johtajaa vastaan osoitettiin mieltä Budapestissa. Toisaalta elinkeinoelämä ei Turkissa ole yhtä vahvasti valtapuolueen nuorassa, pormestari arvioi.

– Käydessäni Turkissa näin, että paikallisen opposition tueksi oli asettunut merkittäviä elinkeinoelämän johtajia, kun taas Unkarissa bisnessektorilla on niin paljon pelkoa, ettei suurten yritysten voi kuvitella asettuvan opposition puolelle, Karácsony kertoo.

EU-raha pönkittää Fideszin valtaa

Unkarin hallinnon suhde EU:hun näyttää Budapestin pormestarin mukaan kaksinaamaiselta, sillä Orbánin valta on riippuvainen EU:n rahoituksesta. Oppositiopormestarin mukaan hallitus käyttää EU:n satojen miljoonien eurojen rahoitusta pönkittääkseen valtaansa.

Vuonna 2017 EU tuki Unkaria yli neljällä miljardilla eurolla. Unkari puolestaan maksoi samana vuonna EU:n budjettiin alle miljardin.

– Hallitus on hyvin kriittinen EU:ta kohtaan, mutta samaan aikaan se säilyy poliittisesti hengissä EU:n rahoituksen ansiosta. Ilman EU:n rahoitusta Unkarin talous ei kasvaisi ollenkaan ja poliittinen järjestelmä olisi epävakaampi, Karácsony sanoo.

EU-rahojen väärinkäyttöä tutkitaan Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF:issa, jonka syyskuussa julkaistun raportin mukaan Unkarissa on avattu eniten väärinkäytöstutkintoja kaikista EU-maista.

Fideszin hallinnon katsotaan ohjanneen EU-rahoja muun muassa pääministeri Orbánin vävyn István Tiborczin yhtiölle. Tiborcz on Unkarin rikkaimpia ihmisiä. Unkarin omat viranomaiset lopettivat vävyyn liittyneen korruptiotutkinnan viime vuonna, mutta EU ei antanut asiassa periksi.

– EU-rahaa virtaa ihmisille, jotka ovat joko sukua pääministerille tai muuten häneen ystävällisissä väleissä ja tukevat hänen politiikkaansa, Budapestin pormestari sanoo.

"Syvät haavat unkarilaisten sieluissa"

Viktor Orbánin ja Fideszin vuosikymmen vallassa on muokannut perustavanlaatuisesti Unkarin yhteiskuntaa. Fideszin läpi ajamat perustuslain muutokset ovat arvostelijoiden mukaan heikentäneet oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja nakertaneet demokratiaa.

Budapestin pormestarin mukaan perustuslain muutokset ovat vielä peruttavissa, jos oppositio onnistuu saamaan tarpeeksi vahvan enemmistön maan parlamentissa, mutta Fideszin hallinnon tekemät vahingot Unkarin poliittiseen kulttuuriin voivat olla vieläkin vaikeampia korjata.

– Kaikki tämä pelottelu ja propaganda, muiden puolueiden ja sosiaalisten ryhmien syyttäminen pettureiksi, tämä retoriikka on jättänyt syvät haavat Unkarin kansan sieluihin. Rationaalista ja konsensushakuista politiikkaa on hyvin vaikea tehdä yhdeksän vuoden aivopesun jälkeen.

Tämä näkyy Karácsonyn mukaan kyselytutkimuksissa, joiden mukaan unkarilaiset ovat muuttuneet 10 vuodessa vähemmän liberaaleiksi ja suvaitseviksi.