Saksan oikeistopopulistit valitsevat tänään uuden puoluejohdon – myös vastustajat kerääntyvät ja Volkswagen pyysi peittämään logonsa kokouspaikalta

Saksassa oikeistopopulistinen ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) valitsee tänään uuden puoluejohdon.

Äänestyksestä ounastellaan kiinnostavaa, sillä puolueen sisällä on useita jakolinjoja ja puolueen istuvista johtajista toinen, 78-vuotias Alexander Gauland, jättää paikkansa.

Avauspuheessaan Gauland sanoi, että puolueen johtoa on aika uudistaa ja että hän tekee tänään tilaa jollekulle nuoremmalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toinen tämänhetkinen johtaja Jörg Meuthen, 58, hakee jatkokautta. Meuthen edustaa puolueen maltillista laitaa.

Puolueen Siiveksi kutsuttu radikaaliryhmä on kuitenkin vahvoilla puolueen tulevan linjan muodostamisessa. Siiven johtohahmo, puolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja Björn Höcke ei ole ilmoittautunut johtajuuskisaan, mutta hänen ryhmäkuntansa tuki on tarpeen kenelle tahansa johtoon haluavalle. Siipi tunnetaan varsinkin siitä, että se vastustaa Saksan poliittisessa kulttuurissa tyypillistä natsimenneisyyden katumista.

Paalupaikalla johtajuuskisassa on todennäköisesti 44-vuotias kansanedustaja, entinen talomaalari Tino Chrupalla itäisestä Saksin osavaltiosta. Hän on kompromissiehdokas, joka saa tukea sekä Höcken radikaaleilta että puolueen maltillisilta. Gauland on antanut kautta rantain Chrupallalle hyväksyntänsä lupaamalla väistyä johdosta, jos Chrupalla pyrkii hänen paikalleen.

Suurin haastaja Chrupallalle on todennäköisesti kansanedustaja Gottfried Curio, jonka kiihkeät puheet parlamentissa ovat nostaneet hänet äärioikeiston idoliksi sosiaalisessa mediassa.

Puolueen radikaaleihin kuuluva kansanedustaja Nicole Höchst sen sijaan aikoo syrjäyttää Meuthenin johtajanpallilta, Welt- ja Taz-sanomalehdet kertovat.

Suosio on kasvanut

Vain kuusi vuotta sitten perustettu AfD on noussut kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi Saksan liittopäivillä eli parlamentissa. Puolueella on 91 kansanedustajaa, mutta sen suosio mielipidemittauksissa ei ole jatkanut kasvuaan 13–15 prosentin osuutta suuremmaksi.

Viime liittopäivävaaleissa 2017 puolue sai 94 kansanedustajaa, mutta kolme maltillisen laidan edustajaa on sen jälkeen eronnut puolueesta.

AfD syntyi euroskeptikkojen puolueeksi, mutta vuosina 2015–2016 Saksaan saapuneiden noin miljoonan turvapaikanhakijan myötä maahanmuuttovastaisuudesta tuli aina vain olennaisempi osa puoluetta.

Saksan muut puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä AfD:n kanssa, joten se ei ole päässyt kiinni hallitusvaltaan sen enempää liittovaltion kuin osavaltioidenkaan tasolla.

Erityisen nahkeaa mahdollisesta yhteistyöstä AfD:n kanssa ovat tehneet muun muassa Björn Höcken kommentit siitä, kuinka Saksan pitäisi lakata häpeämästä natsimenneisyyttään sekä syytökset Höcken kollegan Andreas Kalbitzin yhteyksistä uusnatsijärjestöihin.

Myös vastustajat kerääntyvät

Puoluekokous on kerännyt tuhansia mielenosoittajia, jotka vastustavat rasistisena pidettyä puoluetta. Kokoukseen saapuvat AfD:n jäsenet on otettu vastaan vihellyksin sekä "häipykää"- ja "koko Saksa vihaa AfD:tä"-huudoin.

Perjantai-iltana noin tuhat kokomustiin pukeutunutta mielenosoittajaa vastasi antifasistisen ryhmän kutsuun ja marssi kaupungin läpi.

AfD:n käyttämä kokoustila on nimetty autovalmistaja Volkswagenin mukaan. Yhtiö kuitenkin pyysi logonsa peittämistä kokouksen ajaksi.