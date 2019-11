Hallitusta vastustavat mielenosoitukset jatkuvat Irakissa pääministerin erosta huolimatta

Irakin hallitusta ja vallanpitäjien korruptiota vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet Bagdadissa ja Etelä-Irakissa tänään. Pääministeri Adel Abdel Mahdi ilmoitti eilen eroavansa, mutta se ei rauhoittanut mielenosoittajia, jotka vaativat hallituksen vaihtamista ja maan poliittisen järjestelmän uudistamista.

– Tämä liike jatkaa kulkuaan. Abdel Mahdin eroaminen on vain ensimmäinen askel, ja nyt kaikki muutkin korruptoituneet henkilöt pitää erottaa ja tuomita, eräs mielenosoittaja sanoi uutistoimisto AFP:lle Diwaniyahin kaupungissa.

Mahdi ilmoitti perjantaina jättävänsä parlamentille virallisen erokirjeensä. Parlamentti kokoontuu huomenna.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pääministeri Mahdin synnyinkaupungissa Nasiriyahissa mielenosoittajat ovat sytyttäneet renkaita tuleen kolmella sillalla, jotka ylittävät Eufrates-joen. Satoja mielenosoittajia on kerääntynyt kaupungin keskustaan siitä huolimatta, että torstain mielenosoituksissa turvallisuusjoukot ampuivat kohti väkijoukkoa. Kahden viime päivän aikana kaupungissa on kuollut yli 40 ihmistä ja yli tuhat on haavoittunut.

Väkivalta alkoi, kun mielenosoittajat polttivat Iranin konsulaatin Najafin kaupungissa aiemmin tällä viikolla. He syyttivät Irakin naapurimaata Bagdadin hallituksen tukemisesta. Tilanne kärjistyi mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisiksi yhteydenotoiksi, joissa ainakin 20 ihmistä kuoli. Tänä aamuna Najafissa on ollut rauhallista, mutta mielenosoitukset ovat yleensä käynnistyneet iltapäivän kuluessa.

Irakin toisessa pyhässä kaupungissa Karbalassa yö oli levoton, kun nuoret mielenosoittajat ottivat palopommein yhteen poliisin kanssa.

Levottomuudet poikkeuksellisen laajoja

Lokakuun alussa alkaneet mielenosoitukset ovat suurimmat, joita Irakissa on nähty vuosikymmeniin. Ne ovat myös olleet poikkeuksellisen verisiä: yli 420 ihmistä on kuollut ja 15 000 loukkaantunut AFP:n laskujen mukaan.

Väkivaltaisuudet ovat herättäneet maailmanlaajuista kritiikkiä. YK:n mukaan näitä kuolemantapauksia ei voi hyväksyä, kun taas Ranskan ulkoministeriö ilmoitti tuomitsevansa mielenosoittajia vastaan käytetyn kohtuuttoman väkivallan.