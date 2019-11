Lehti: Koululaiset ja "hopeahiukset" osoittivat yhdessä mieltä – Hongkongissa vaaditaan yhä demokratiauudistuksia

Lauantain rauhanomaisen mielenosoituksen organisoivat koululaiset ja "hopeahiuksiksi" kutsuttu iäkkäiden kansalaisten ryhmä. Järjestäjien mukaan tarkoitus on osoittaa, että mielenosoittajien tavoitteet yhdistävät ihmisiä ikäluokasta riippumatta.

– Ikäeromme voivat olla suuria, mutta on inspiroivaa, että me kaikki pyrimme kohti samoja ideologioita. Monet meistä ovat väitelleet vanhempiemme kanssa politiikasta ja mielenosoituksista, mutta on inspiroivaa, että monet iäkkäät ihmiset tukevat meitä yhä, sanoi mielenosoituksen nuoremmasta päästä oleva Phoebe Tang lehden mukaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Muidenkin mielenosoitusten odotetaan jatkuvan viikonlopun kuluessa, ja sunnuntaille suunnitelluille mielenosoituksille on jo saatu lupia poliisilta. Mielenosoittajia risoo se, että demokratian kannattajat veivät ylivoimaisen voiton Hongkongin aluevaaleissa viime viikonloppuna, mutta hallintojohtaja Carrie Lam ei ole ollut valmis myönnytyksiin.

Mielenosoittajat vaativat muun muassa yleistä äänioikeutta ja vapaata ehdokasasettelua erityishallintoalueelle. Nykyisin Hongkongin hallintojohtajan valitsee Kiinaan kallellaan oleva 1 200-jäseninen valitsijakomitea.