Juutalaisviha puhuttaa taas Saksassa – Hallen synagoga-ampuminen nosti vanhat traumat pintaan

Berliiniläinen Wiebke Rasumny on yksi Rent a Jew -hankkeen järjestäjistä. Lehtikuva / Lassi Lapintie

Antisemitismi on Saksassa ainainen puheenaihe, mutta tänä syksynä se on ollut erityisen pinnalla. Syynä on Hallen pikkukaupungissa synagogaan lokakuun alussa tehty isku.