Yli 200 saanut surmansa Iranin mellakoissa, kertoo Amnesty

Amnestyn mukaan nykyinen arvio on todennäköisesti liian pieni, vaikka se on 50 kuolonuhria suurempi kuin järjestön aikaisemmin antama luku. LEHTIKUVA/AFP

Ainakin 208 ihmistä on saanut surmansa Iranin polttoainemellakoissa, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International maanantaina. Järjestö muistutti, että nykyinenkin arvio on todennäköisesti liian pieni, vaikka se on 50 kuolonuhria suurempi kuin Amnestyn aikaisemmin antama luku.