Ruotsissa maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit istuivat neuvottelupöytään

Ruotsissa maltillisen kokoomuksen ja ruotsidemokraattien johtajat ovat tänään keskustelleet keskenään. Sosiaalidemokraattien johto on arvostellut puolueiden siniruskeaksi luonnehtimaa tapaamista.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin mukaan nyt oli "korkea aika" keskustella ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonin kanssa. Aiemmin Kristersson on sanonut, että yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa ei ole mahdollista ja että hänen arvonsa eroavat ruotsidemokraattien edustamista arvoista.

Twitterissä Kristersson kertoo, että tapaamisen aikana keskusteltiin muun muassa rangaistuksista jengirikollisuuteen liittyvissä murhissa. Energia- ja ilmastopolitiikan osalta osapuolet puhuivat hänen mukaansa siitä, kuinka ydinvoimalla on tärkeä rooli tulevaisuudessakin. Lisäksi esillä olivat myös maahanmuuttokysymykset.

Kristerssonin mukaan hänen keskustelunsa Åkessonin kanssa olivat rakentavat.

– Maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit ovat eri puolueita, joilla on eri ideologiat ja joilla on eri mielipiteet monissa asioissa. Mutta me kunnioitamme toisiamme, ja monissa asiakysymyksissä me ajattelemme likipitäen samoin, Kristersson sanoi Twitterissä.

Oikeistokonservatiivista politiikkaa

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, pääministeri Stefan Löfvenin mielestä maltillinen kokoomus ja Kristersson ovat ojentaneet tahtipuikon ruotsidemokraateille.

– Olemme nähneet (tilanteen) kehittyvän tähän suuntaan, tähän siniruskeaan (suuntaan), Löfven sanoi uutistoimisto TT:lle.

Kehitys ei ole hänen mukaansa hyväksi ruotsalaisen työntekijän kannalta.

– Tällöin voimistuu oikeistokonservatiivinen politiikka, eivätkä sitä halua ruotsalaiset työntekijät eivätkä palkansaajat, Löfven sanoi.

Keskustan valtiopäiväryhmän puheenjohtajan Anders W. Jonssonin mukaan on hyvin huolestuttavaa, että yksi puoluejohtaja on rikkonut lupauksensa olla tekemättä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.