WHO kertoo, että yli kaksi miljoonaa lasta saa tuhkarokkorokotuksen lähipäivinä Kongossa – Tyynellämerellä koko Samoa on suljettuna, kun rokottajat kiertävät maata

Tuhkarokko on ryöstäytynyt vaikeaksi epidemiaksi saman aikaan kahdella seudulla eri puolilla maailmaa, Kongon demokraattisessa tasavallassa Afrikassa sekä Tyynellämerellä sijaitsevassa Samoassa.

Yli kaksi miljoonaa lasta rokotetaan tuhkarokkoa vastaan lähipäivinä Kongon demokraattisessa tasavallassa, ilmoitti Maailman terveysjärjestö WHO torstaina. Maassa on meneillään maailman tämän hetken laajin tuhkarokkoepidemia, jossa on kuollut tänä vuonna yli 5 000 ihmistä.

Viisipäiväinen rokotustempaus tehdään Pohjois-Kivun alueella, missä vakavia ongelmia aiheuttavat myös ebolaepidemia sekä poliittiset levottomuudet.

Tuhkarokko on levinnyt Kongon demokraattisen tasavallan kaikkiin 26 maakuntaan. Tartuntoja on arvioitu tapahtuneen maassa tänä vuonna yli 250 000. Sairauteen kuolleista valtaosa on ollut alle viisivuotiaita lapsia.

Nyt julkistetut joukkorokotukset päättävät Kongon rokotuskampanjan toisen vaiheen. Kolmas, viimeinen vaihe kattaa kymmenen maakuntaa.

Samoassa tavoitteena joukkoimmuniteetti

Saarivaltio Samoassa alkoi torstaina ennennäkemätön rokotuskampanja tuhkarokon epidemian taltuttamiseksi. Käytännössä koko Tyynenmeren maa on suljettuna kahden päivän ajan, kun rokotusryhmät kiertävät rokottamassa asukkaita.

Ennen lokakuun puolivälissä alkanutta epidemiaa vain noin 30 prosenttia Samoan 200 000 asukkaasta oli rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Keskiviikkona osuus oli noussut noin 55 prosenttiin. Kaksipäiväisen kampanjan tavoitteena on nostaa osuus yli 90 prosenttiin, jolloin joukkoimmuniteetin pitäisi pysäyttää epidemia.

Samoassa yritykset määrättiin pitämään ovensa kiinni perjantaihin saakka, autolla liikkumista kehotettiin välttämään ja lauttaliikenne pysäytettiin.

Toistaiseksi 62 samoalaista on kuollut tuhkarokkoon. Samoassakin suurin osa kuolonuhreista on lapsia.