Etelä-Korean naiset haistattavat pitkät parisuhteille: "Naimisissa olemisesta on naiselle enemmän haittaa kuin hyötyä"

Elää onnellisena elämänsä loppuun asti on tuttu päätös sadulle, jossa päähenkilöinä on usein sekä prinssi että prinsessa. Etelä-Koreassa monet heteronaiset ovat kuitenkin päättäneet, että loppuelämä voi olla hyvää – tai jopa parempaa – ilman prinssiä.

– Minusta on aina tuntunut, että naimisissa olemisesta on naiselle enemmän haittaa kuin hyötyä, pääkaupungissa Soulissa asuva nelikymppinen Bonnie Lee sanoo.

Hänen lisäkseen monet Etelä-Korean naiset ovat päättäneet irtautua jäykistä patriarkaatin normeista ja vannoneet, etteivät koskaan mene naimisiin, saa lapsia tai edes treffaile tai harrasta seksiä. Liike tunnetaan nimellä "4B" eli "neljä eitä".

Etelä-Koreassa vaimojen odotetaan usein tekevän töitä, kasvattavan lapsia ja huolehtivan ikääntyvistä appivanhemmista ilman mainittavaa tukea valtiolta tai yhteisöltä.

– Avioliittomarkkinoilla aiemmalla elämälläsi tai työkokemuksellasi ei ole merkitystä. Jostain naurettavasta syystä korkea koulutustaso on haitaksi, ja eniten väliä on sillä, voitko huolehtia aviomiehestäsi ja appivanhemmistasi, kaksi maisterin tutkintoa suorittanut Bonnie Lee sanoo.

Hän on nähnyt korkeasti koulutettujen ystäviensä urakehityksen pysähtyvän tai heidän törmäävän ongelmiin kotona lasten saamisen jälkeen. Teema oli esillä myös tuoreessa hittielokuvassa, joka perustui kiisteltyyn feministiromaaniin. Romaanin päähenkilö on naimisissa oleva eteläkorealainen nainen, joka on lopettanut työnsä ja pulassa kasvattaessaan lasta lähes vailla apua.

Naiskatsojat ovat antaneet elokuvalle 9,5 tähteä kymmenestä Etelä-Korean suosituimmassa hakukoneessa. Miesten antamien arvosanojen keskiarvo on 2,8.

Pakoon kauneusihanteita

Kasvava määrä eteläkorealaisia naisia on kyllästynyt perinteisiin odotuksiin miesten dominoimassa yhteiskunnassa. Vaimo esimerkiksi käyttää neljä kertaa enemmän aikaa kotitöihin kuin puolisonsa.

Vuosikymmen sitten lähes puolet naimattomista ja sinkuista eteläkorealaisnaisista sanoi ajattelevansa avioliiton olevan tarpeen. Viime vuonna luku laski reiluun 22 prosenttiin samalla, kun naimisiin menevien parien määrä laski 257 600:aan. Vuonna 1996 avioliittoja solmittiin 434 900.

4B-liikkeen koosta ei ole olemassa virallista tietoa, mutta jäsenet kertovat, että seuraajia on ainakin 4 000. Samanmielisellä mutta liikkeestä irrallisella feministisellä Youtube-kanavalla on yli 100 000 seuraajaa.

Bonnie Lee on ottanut oppia myös Etelä-Korean tiukkoja kauneusihanteita vastaan taistelevasta Pakene korsetista -liikkeestä. Jotkut liikkeen kannattajat ovat esimerkiksi jakaneet videoita, joissa he tuhoavat meikkiarsenaalinsa.

Ryhmät ovat syntyneet sekä globaalin me too -liikkeen että Etelä-Koreassa suututtaneen salakuvausepidemian myötä. Suurin osa salakuvauksen uhreista oli naisia.

Bonnie Leelle viimeinen niitti tuli viime vuonna, kun feministiksi itseään kutsunut poliitikko tuomittiin naisavustajansa raiskauksesta.

"On muitakin vaihtoehtoja ja tapoja"

24-vuotias, Youtube-videoita tekevä Yoon Ji-hye on ottanut mallia Pakene korsetista -liikkeestä, leikannut hiuksensa lyhyiksi ja lopettanut meikkaamisen. Hänen mukaansa eteläkorealaisten naisten odotetaan olevan passiivisia, lapsenomaisia, eloisia ja viehättäviä.

– Ennen minulla oli tapana opetella meikkaustekniikoita tuijottamalla Youtube-videoita tuntien ajan. Käytin noin 200 dollaria kuussa kauneustuotteisiin, hän kertoo.

Entinen poikaystävä piti Yoonista enemmän pitkätukkaisena eikä tukenut tämän feministisiä taipumuksia. Nyt myös 4B-liikkeeseen kuuluva Yoon sanoo, ettei edes kaipaa treffeillä käymistä tai seksiä.

– On muitakin vaihtoehtoja ja tapoja miellyttää itseään, hän huomauttaa.

Stanfordin yliopiston sosiologi Shin Gi-wook kutsuu 4B:tä ja Pakene korsetista -liikettä Etelä-Korean historian radikaaleimmiksi feminismin muodoiksi.

– Neljä kategoriaa, eli avioliitto, äitiys, deittailu ja seksi, usein asettavat naiset alisteiseen asemaan suhteessa miehiin. Korsetin edustamat asiat ovat samankaltaisia, eli naisten täytyy näyttää tietynlaisilta miellyttääkseen miehiä, hän sanoo.

Etelä-Korean päättäjiä laskeva syntyvyysluku huolettaa. Ihmisiä onkin pyritty kannustamaan ihmisiä naimisiin esimerkiksi vastanaineiden asumista tukemalla ja matalakorkoisilla asuntolainoilla.