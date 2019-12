Rajut maastopalot sulautuivat yhdeksi jättiläisroihuksi tunnin ajomatkan päässä Sydneystä

Australiassa riehuvat maastopalot eivät osoita laantumisen merkkejä. Esimerkiksi Sydneyn pohjoispuolella useampi erillinen maastopalo on sulautunut yhdeksi paloalueeksi, jolla on pituutta 60 kilometriä. Paloalue sijaitsee kansallispuistossa noin tunnin ajomatkan päässä Sydneystä. Se on kooltaan 300 000 hehtaaria ja suurempi kuin koko Sydneyn metropolialue, kertoo yleisradioyhtiö ABC