Lakkoilu jumittaa Ranskan raideliikennettä viikonvaihteessakin

Ranskassa julkista liikennettä piinaava lakkoilu ei osoita laantumisen merkkejä. Etenkin raideliikenne on edelleen vaikeuksissa lakkojen vuoksi. Rautatieliikennettä operoiva valtiollinen SNCF on varoittanut, että junaliikenteestä pystytään viikonvaihteessa ajamaan vain murto-osa. Lakko vaikeuttaa suuresti myös Pariisin metron liikennöintiä. Sen sijaan lentoliikenne on päässyt vähemmällä ja ollut normalisoitumaan päin.

Lakot alkoivat torstaina vastalauseena hallituksen ajamalle eläkeuudistukselle. Ammattiliitot eivät ole piitanneet pääministeri Edouard Philippen ilmoituksesta, että epäsuosittu uudistus viedään läpi asteittain.