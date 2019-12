Hongkongin demokratiamielenosoittajat toivovat sunnuntaiksi suuria protesteja

Hongkongissa demokratialiike toivoo, että tämän päivän mielenosoitukseen osallistuu valtava määrä ihmisiä. Demokratiamielenosoittajien tarkoituksena on jatkaa Hongkongin Peking-mielisen johdon painostamista.

Mielenosoitukset ovat äityneet syksyn mittaan väkivaltaisiksi, mutta pahimmilta yhteenotoilta ja vandalismilta on parin viime viikon aikana vältytty. Mellakointi väheni sen jälkeen, kun demokratiamyönteiset ehdokkaat saivat paikkavyöryn Hongkongin aluevaaleissa.

Aktivistien mukaan raivo mielenosoittajien keskuudessa on kuitenkin jälleen kasvamassa, sillä hallintojohtaja Carrie Lam eikä Peking ole luvanneet myönnytyksiä.

Hongkongin poliisi on kuitenkin poikkeuksellisesti antanut luvan sunnuntain protestimarssille. Mielenosoituksen on tarkoitus kulkea Hongkongin pääsaarella Victoria Parkista kaupungin liikekeskustaan. Vastaavaa lupaa protesteille ei ole saatu sitten elokuun puolivälin, sillä viranomaiset vedonneet väkivallan uhkaan. Luvan puuttuminen ei tosin ole hidastanut miljoonapäistä mielenosoittajien joukkoa kerääntymästä kadulle.

Mielenosoittajat ovat kutsuneet sunnuntain protestia hallintojohtajan viimeiseksi mahdollisuudeksi myöntyä demokratialiikkeen vaatimuksiin. Vaatimuslistalla on muun muassa riippumaton tutkimus poliisin käyttämästä väkivallasta mielenosoittajia vastaan, mielenosoituksessa pidätettyjen armahtaminen ja vapaat vaalit.

Maanantaina voi uhata liikennejumi

Mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kuusi kuukautta. 6 000 ihmistä on pidätetty ja satoja loukkaantunut, mukana myös poliiseja.

Mielenosoittajat ovat heitelleet poliisia tiiliskivillä ja Molotovin cocktaileilla, ja poliisi on turvautunut yhä useammin kyynelkaasuun ja kumiluoteihin. Poliisi on ampunut mielenosoittajia kohti myös kovilla.

Protesteilla ei ole selkää johtajaa, ja kokoontumisia on haalittu kasaan pääosin netissä ja viestipalveluissa. Civil Human Rights Front -järjestö, joka on myös sunnuntain protestin takana, on toiminut eräänlaisena kokoavana voimana demokratialiikkeen kesän jättimielenosoituksille. Järjestö on puhunut vahvasti väkivallattomuuden puolesta, mutta kaikki protestoijat eivät allekirjoita rauhanomaista linjaa.

Nyt osa mielenosoittajista on uhannut iskeä Hongkongin maanantain aamuruuhkaan, jos Lam ei vastaa demokratialiikkeen vaatimuksiin. Toistaiseksi hallintojohtaja on pysynyt kannassaan eikä näytä pehmenemisen merkkejä.