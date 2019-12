Putin ja Zelenskyi saapuivat paikalle Pariisiin, illalla luvassa odotettu keskustelu

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat saapuneet Pariisiin Elysee-palatsiin. Kummankin johtajan on määrä keskustella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa ennen nelikon yhteistä tapaamista.

Zelenskyin ja Putinin tapaaminen on osa laajempaa niin kutsutun Normandia-ryhmän huippukokousta, jolla halutaan elvyttää neuvotteluja Itä-Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi.

Normandia-ryhmään kuuluvat Ukrainan ja Venäjän ohella Ranska ja Saksa.

Huippukokous on herättänyt Ukrainassa ristiriitaisia tunteita. Eilen noin 5 000 ihmistä osoitti mieltään ja vaati Zelenskyiä pysymään lujana tapaamisessa.

"Vaaranpaikka Ukrainalle"

Itä-Ukraina-keskustelujen ytimessä on Steinmeierin malliksi kutsuttu rauhansuunnitelma, johon Zelenskyi periaatteessa suostui aiemmin syksyllä. Sen mukaan Itä-Ukrainan kapinallisalueilla järjestettäisiin paikallisvaalit Ukrainan lakien mukaisesti. Jos kansainväliset tarkkailijat toteaisivat vaalit vapaiksi ja rehellisiksi, alueiden tilapäinen erityisasema voitaisiin vakiinnuttaa.

Zelenskyi on vakuuttanut suunnitelmaa vastustaville ukrainalaisille, ettei vaaleihin mennä ennen kuin kaikki ulkomaiset ja palkkasoturijoukot ovat laskeneet aseensa ja vetäytyneet Itä-Ukrainasta. Osapuolten on myös vaihdettava kaikki vangit. Epäselvää sen sijaan on, saisiko Ukraina Venäjän vastaisen rajansa kokonaan valvontaansa ennen vaaleja.

STT:n viime viikolla haastattelema Ryhor Nizhnikau Ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että kokoukseen liittyy runsaasti epävarmuuksia.

Nizhnikaun mukaan kahdenvälinen tapaaminen on Ukrainalle vaaranpaikka, koska kokematon Zelenskyi on lupaillut kansalaisilleen lopettavansa sodan pikaisesti.