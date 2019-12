Tshekissä ammuttu sairaalassa, ainakin neljä kuollut

Ostravassa Tshekissä on ammuttu sairaalassa. Ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa ja kaksi on loukkaantunut vakavasti. Ampuja on edelleen vapaana. Sairaala ja läheinen yliopisto on eristetty.

Alustavien tietojen perusteella ampuja hyökkäsi sairaalan avo-osastolle hieman kello seitsemän jälkeen aamulla paikallista aikaa. Paikalla on runsaasti poliiseja, ja ampujaa etsitään myös ilmasta käsin helikoptereista.