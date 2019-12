Espanjan poliisi pidätti useita lasten hyväksikäyttöä esittävän materiaalin jakamisesta, suurin osa epäillyistä teini-ikäisiä

Taustalla on yli kaksi vuotta kestänyt ja kolmelle eri mantereelle ulottunut, Chemosh-operaationa tunnettu kansainvälinen tutkinta, jota Espanjan poliisi on johtanut. Yhteensä 33 ihmistä on pidätetty ratsioissa 11 maassa.

Suurin osa pidätetyistä on teini-ikäisiä ja nuorin vasta 15-vuotias. Espanjassa poliisi otti pidätettyjen lisäksi kiinni yhdeksän ihmistä tutkintaa varten.

Pidätysten syy oli pornoa sisältävien tiedostojen hallussapito ja jakaminen. Osa sisällöistä oli poliisitiedotteen mukaan laillisia mutta eivät silti soveliaita alaikäisten katsottaviksi.

Poliisista kerrotaan, että osin sisältö oli "erittäin vakavaa". Espanjan poliisin edustaja Eduardo Casas kertoi uutistoimisto AFP:lle, että materiaalin joukossa oli vakavaa hyväksikäyttöä ja raiskauksia, joiden uhrit olivat vain muutaman kuukauden ikäisistä vauvoista 11–12-vuotiaisiin lapsiin.

Poliisi kertoo tiedotteessa tutkinnan alkaneen sähköpostivihjeestä, jonka ansiosta poliisi löysi alaikäisten muodostaman Whatsapp-ryhmän. Lasten hyväksikäyttöä esittävää materiaalia oli jaettu ryhmän jäsenille.

Euroopassa pidätettiin yhteensä 20 ihmistä. Espanjan pidätysten ohella Italiassa, Ranskassa ja Britanniassa pidätettiin kussakin yksi ihminen.

Lisäksi yhteensä kymmenen pidätettiin Ecuadorissa, Uruguayssa, Perussa ja Costa Ricassa. Myös Intiassa, Pakistanissa ja Syyriassa tehtiin jokaisessa yksi pidätys.