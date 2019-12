Time-lehti nimesi vuoden henkilöksi Greta Thunbergin

Time-lehden Vuoden henkilö -titteli on myönnetty ruotsalaiselle ympäristöaktivistille Greta Thunbergille. 16-vuotias Thunberg on nuorin tähän mennessä Timen huomionosoituksen saanut henkilö. Samalla hän on ensimmäinen ruotsalainen vuoden henkilöksi valittu.

Thunberg osallistuu tällä haavaa YK:n ilmastokokoukseen Madridissa. – Meillä ei ole enää aikaa olla kuuntelematta tiedettä, hän sanoi puheessaan tiistaina. Mainos alkaa Mainos päättyy Time-lehden artikkelissa muun muassa Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore toteaa, että nuorten päätös ottaa tärkeät liikkeet omaksi asiakseen ovat antaneet asialle sen tarvitsemaa vetoa. – Suurenmoinen päätös Timelta valita Greta Thunberg vuoden henkilöksi. Gretassa henkilöityy nuorten aktivistien moraalinen valta vaatien meitä toimimaan heti ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Hän on inspiraationa minulle ja kaikille maailman ihmisille, Gore tviittasi. Thunberg käynnisti maailmanlaajuisen ilmastoliikkeen "lakkoilemalla" koulusta. Time-lehti muistuttaa myös, että Thunbergin käyttämä ilmaisu "ilmastolakko" valittiin Collins Dictionary -sanakirjan vuoden sanaksi. Thunberg tuli suuren yleisön tietoisuuteen viime vuoden elokuussa istuutumalla valtiopäivärakennuksen ulkopuolelle Tukholmassa. Hänellä oli juliste, jossa oli teksti "Koululakko ilmaston puolesta".