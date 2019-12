Guardian: Britannian vaalit hävinneen työväenpuolueen puheenjohtajaspekulaatiot alkoivat, Rebecca Long-Bailey nousi ennakkosuosikiksi

Britanniassa raskaan vaalitappion kokeneen työväenpuolueen sisällä on alettu jo hakea asetelmia uuden puheenjohtajan valintaan.

Guardianin mukaan kansanedustaja Rebecca Long-Bailey on noussut tässä vaiheessa puheenjohtajakisan suosikiksi, sillä hän on saanut tukea huomattavilta varjoministereiltä John McDonnellilta ja Richard Burgonilta. Puolueen vasemmistosiipeen kuuluva Long-Bailey ei ole vielä virallisesti ilmoittanut ehdokkuudestaan.

Väistyvä puheenjohtaja Jeremy Corbyn on sanonut jättävänsä tehtävänsä maaliskuun loppuun mennessä. Moni puolueessa tosin haluaisi hänen eroavan nopeammin.

Opposition brexit-varjoministeri Keir Stormeria on pidetty yhtenä vahvana ehdokkaana Corbynin seuraajaksi, mutta toisaalta työväenpuolueessa on Guardianin mukaan tahtoa valita puheenjohtajaksi ensimmäistä kertaa nainen. Moni naiskansanedustaja harkitseekin puheenjohtajakisaan lähtemistä.

Puolueen sisällä on käyty kiistelyä vaalitappion syistä. Puolueen corbynilainen vasemmistosiipi on nähnyt brexitin ja uuteen EU-kansanäänestykseen sitoutumisen suurimmaksi syyksi siihen, että puolue menetti kannatustaan perinteisillä tukialueillaan Pohjois-Englannissa ja Walesissa. EU-myönteinen ja kansainvälisyyttä korostava siipi taas on syyttänyt vaalitappiosta puolueen johtoa.

Long-Bailey edustaa parlamentissa Manchesterin seudulla sijaitsevaa Salfordin ja Ecclesin vaalipiiriä. Joidenkin kansanedustajien mielestä seuraavan puheenjohtajan on tultava näiltä Pohjois-Englannin perinteisiltä tukialueilta eikä Lontoosta, jossa työväenpuolueen kannatus on pysynyt vankkana.

Jo valmiiksi oppositiossa ollut työväenpuolue menetti torstain vaaleissa 60 paikkaa. Konservatiivit puolestaan sai parlamenttiin tukevan enemmistön.