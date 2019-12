Intiassa jo yhdeksän ihmistä on kuollut lakiuudistusta vastustavissa mielenosoituksissa

Intiassa poliisi ja mielenosoittajat ovat tänään ottaneet jälleen yhteen muslimivastaiseksi koetun kansalaislakiuudistuksen synnyttämissä levottomuuksissa. Eilen kolme mielenosoittajaa sai surmansa luodeista ja yli viikon kestäneiden mielenosoitusten kuolonuhrien määrä nousi yhdeksään.

Tänään poliisi on muun muassa käyttänyt maan pohjoisosassa sijaitsevassa Lucknow'n kaupungissa pamppuja ja kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.

Mielenosoittajien vastustama laki asettaa Suomen Delhin suurlähetystön asiainhoitaja Erik af Hällströmin mukaan eri uskontoihin kuuluvat eri asemaan. Laki suojelee kuuteen eri uskontoon kuuluvia ihmisiä, jotka ovat muuttaneet Intiaan ennen vuotta 2014 Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Näistä maista tulevia muslimeja laki ei kuitenkaan suojele ja heidän tilanteensa on af Hällströmin mukaan auki.

– Hallitus argumentoi niin, että koska nämä kolme maata ovat muslimimaita, eivät sieltä tulevat muslimit tarvitse suojelua Intiassa. Näihin muihin uskontoihin kuuluvat ovat tavallaan vainotussa asemassa näissä maissa, af Hällström kertoo STT:lle.

Osa pääministerin hindunationalistista agendaa

Aiemmin on kerrottu, että laki helpottaa ja nopeuttaa kansalaisuuden saamista edellä mainituista kolmesta maasta tulleille hinduille, sikheille, buddhalaisille, jainilaisille, parseille ja kristityille, mutta ei muslimeille.

Lain on koettu olevan osa pääministeri Narendra Modin hindunationalistista agendaa 200 miljoonan intialaisen muslimin marginalisoimiseksi. Modi on itse kiistänyt olevansa muslimivastainen.

Af Hällströmin mielestä laki on selvä osoitus Modin BJP-puolueen politiikasta. Hänen mukaansa mielenosoitukset ovat haaste Modin hallitukselle, mutta hän ei halua lähteä spekuloimaan sillä, voisivatko ne johtaa esimerkiksi pääministerin eroon.

– Kyllähän se on haaste, jos ihmisiä alkaa kerääntyä toreille ja kaupunkeihin osoittamaan väkivaltaisesti mieltä.

Toisaalta taas keväiset parlamenttivaalit sujuivat hyvin rauhallisesti. Puolueella on yksinkertainen enemmistö maan parlamentissa ja kaikki hallituksen ministerit ovat puolueen sisältä.

– Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa laantuvatko mielenosoitukset vai yltyvätkö ne, af Hällström sanoo.

"Tilanne on jännittynyt koko maassa"

Af Hällströmin mukaan mieltä osoitettiin eilen erittäin laajasti myös maan pääkaupungissa Delhissä. Delhissä on näkynyt kaduilla jonkin verran tavallista enemmän poliiseja ja metroasemia on suljettu.

– Tilanne on koko maassa jännittynyt, af Hällström kertoo.

– Intiassa on aina ollut liikehdintää ja eri puolilla maata on ollut tällaisia jännitteitä, mutta nämä ovat aika laajoja ja ovat levinneet myöskin muille alueille, eivät ainoastaan muslimialueille.

Tärkeimmät mielenosoituskeskittymät ovat yliopistot ja yliopistoalueet. Yksi maan kuuluisimmista yliopistoista Aligharin muslimiyliopisto Uttar Pradeshin osavaltiossa suljettiin. Poliisit tekivät siellä af Hällströmin mukaan rynnäkön yliopiston tiloihin ja rikkoivat opiskelijoiden omaisuutta.

Viime viikonloppuna poliisi rynnäköi myös Pohjois-Delhissä sijaitsevaan Jamia Millia Islamian yliopistoon. Mielenosoittajat ovat vaatineet, että muun muassa kyynelkaasun käytöstä sisätiloissa aloitettaisiin tutkinta.

Mielenosoitukset alkoivat maan koillisosista Assamin ja Tripuran pienistä osavaltioista. Sieltä ne levisivät Länsi-Bengalin Kalkuttaan sekä Uttar Pradeshin osavaltioon ja Delhiin. Eilen illalla osoitettiin mieltä myös Karnatakassa ja Keralassa, jotka sijaitsevat maan eteläosassa.

Poliisi avasi tulen parinsadan ihmisen väkijoukkoon

Eilen väkivaltaisuuksia puhkesi muun muassa Lucknow’ssa sekä Etelä-Intiassa sijaitsevassa Mangaloressa.

Mangaloressa turvallisuusjoukot avasivat tulen noin 200 ihmisen väkijoukkoon ja kaksi ihmistä sai surmansa. Times of Indian mukaan kuolleet olivat muslimeja. Kolmas tuoreista uhreista kuoli Lucknow’ssa yhtälailla ampuma-aseesta saamiinsa haavoihin.

Af Hällströmin mukaan on merkittävää, että poliisi on käyttänyt oikeita patruunoita.

– Eihän se ole ihan tavallista, eikä se saisikaan olla tavallista demokratiassa, että poliisi ampuu kovilla. Tämä on kuitenkin erittäin iso maa ja maassa on myöskin väkivaltaisuuksia. Joskus järjestysjoukot käyttävät kyllä kovia otteita eri syistä eri puolilla maata, af Hällström kertoo.

Eilen poliisi myös otti kiinni noin 1 200 mielenosoittajaa heidän uhmattua kokoontumiskieltoa Delhissä, kertoo Times of India. Tänään poliisi sen sijaan pysäytti Lucknow’ssa muutaman sata ihmistä heidän ollessaan matkalla suunniteltuun mielenosoitukseen, kertoo paikalla ollut AFP:n toimittaja.

Kansalaisten poliittisia oikeuksia rajoitettu

Maan hallitus ja poliisi tekivät af Hällströmin mukaan eilen osittain rajoituksia kansalaisten kokoontumisvapauteen. Viranomaisten toimet voivat johtaa jopa siihen, että kansalaisten poliittisia oikeuksia rajoitetaan jatkossa enemmän.

– Jos tämä johtaa pysyvästi siihen, että näitä rajoitetaan, niin se on muutos. Intia on perinteinen demokratia, jossa on sananvapaus ja kokoontumisvapaus, af Hällström kertoo.

Ulkoministeriö on päivittänyt matkustustiedotteen Intian osalta ja kehottaa suomalaisia matkailijoita varovaisuuteen. Intiaan matkustamista ei kuitenkaan ole tarve jättää nykysuositusten mukaan väliin.

Kansalaislakia ja yhtälailla muslimivastaiseksi miellettyä NRC-rekisteriä vastaan on määrä osoittaa mieltä myös huomenna aamupäivällä Helsingin Rautatientorilla.

NRC-rekisteri on pohjimmiltaan lista ihmisistä, jotka asuvat maassa laillisesti, kertoo India Today. Rekisteri on nyt käytössä vain Assamissa, mutta jos se menisi ehdotusten mukaisesti maanlaajuiseksi, joutuisivat laittomat maahanmuuttajat sen kynsiin. Rekisterin avulla valtio voisi tunnistaa maassa laittomasti olevat maahanmuuttajat ja karkottaa heidät.

India Todayn mukaan uudessa kansalaisuuslaissa mainitut ryhmät olisivat suojassa, mikäli he kertovat tulleensa maahan paettuaan uskonnollista vainoa. Koska muslimeita ei mainita uudessa kansalaisuuslaissa, monet pelkäävät, että naapurimaista tulevat muslimit voitaisiin lukea laittomiksi maahanmuuttajiksi.