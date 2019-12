Katalaanijohtaja Carles Puigdemont ja hänen terveysministerinsä Antoni "Toni" Comin ottivat tänään vastaan kulkulupansa Euroopan parlamenttiin. Oikeusistuin päätti eilen, ettei Espanjalla ollut oikeutta estää heidän toimintaansa europarlamentissa.

Puigdemont ja Comin valittiin europarlamentaarikoiksi toukokuussa. He eivät kuitenkaan voineet ottaa tehtäväänsä vastaan, sillä he asuvat tällä hetkellä Belgiassa, eivätkä voineet osallistua Espanjassa järjestettyyn seremoniaan, jossa he olisivat vannoneet virkavalansa.

Espanja on syyttänyt heitä kapinan lietsomisesta heidän osallistuttuaan Katalonian kielletyn itsenäisyysäänestyksen järjestämiseen. Alueella äänestettiin itsenäisyydestä noin kaksi vuotta sitten.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tämä on ilon päivä, ei vain meille, vaan myös kaikille niille, jotka uskovat siihen, että Eurooppa on perustettu kansan tahdolle, Puigdemont sanoi tänään kulkulupansa kanssa.

Mepeillä koskemattomuus heti valintansa jälkeen

Brysselin tämänpäiväiset tapahtumat ovat seurausta EU-tuomioistuimen eilen antamalle päätökselle.

Tuomioistuin linjasi torstaina, että Espanjan olisi pitänyt päästää katalaanijohtaja Oriol Junqueras ottamaan vastaan paikkansa Euroopan parlamentissa. Tuomioistuimen mukaan EU-parlamenttiin valituilla mepeillä on valintansa jälkeen koskemattomuus.

Jos Espanja haluaa asettaa europarlamenttiin valitut katalaanijohtajat syytteeseen, pitäisi koskemattomuus ensin poistaa heiltä.

Junqueras oli Katalonian itsehallintoalueen hallituksen varajohtaja, kun alueella äänestettiin itsenäisyydestä noin kaksi vuotta sitten. Hän on ollut vangittuna marraskuusta 2017. Myös Junqueras valittiin EU-parlamenttiin kevään vaaleissa, mutta Espanjan korkein oikeus kieltäytyi päästämästä häntä ottamaan paikkaa vastaan.

Espanja ei ole vielä antanut vastausta asiaan, mutta maan korkein oikeus on antanut syyttäjille ja puolustusasianajajille viisi päivää aikaa kantojensa selvittämiseen ennen kuin se vastaa EU-tuomioistuimen ratkaisuun.