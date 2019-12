Kiina kiistää väitteet vankien käytöstä pakkotyövoimana – taustalla brittitytön löytämä hätäviesti ruokakaupan joulukortista

Kiina on kieltänyt väitteet siitä, että se käyttäisi vankeja pakkotyövoimana.

Kohu sai alkunsa, kun brittimedia raportoi siitä, että lontoolainen koulutyttö olisi löytänyt hätäviestin ostamansa joulukortin välistä.

Viestissä pyydettiin apua ja väitettiin, että kirjoittaja on ulkomaalaisena vangittuna Shanghaissa Qingpun vankilassa ja pakotettuna pakkotyöhön. Viestissä kehotetaan olemaan yhteyksissä brittitoimittaja Peter Humphreyyn ja ihmisoikeusjärjestöihin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olemme ulkomaalaisia vankeja Shanghain Qingpun vankilassa. Meidät pakotetaan tekemään töitä vastoin omaa tahtoamme. Auttakaa meitä ja ilmoittakaa ihmisoikeusjärjestöön, viestissä luki.

Humphrey julkaisi asiasta eilen artikkelin Sund ay Times -lehdessä.

Joulukortti oli hankittu päivittäistavaraketju Tescosta. Tesco on ilmoittanut seisauttaneensa tuotannon kortteja valmistaneella kiinalaistehtaalla ja käynnistäneensä tutkinnan väitteistä.

Tescon edustaja on kuvannut Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle olevansa shokissa artikkelin väitteistä.

– Emme koskaan sallisi tuotantoketjussamme vankien työvoimaa, yhtiön edustaja sanoi BBC:n mukaan.

Tescon mukaan epäilyjen kohteena ollut tehdas tarkistettiin viimeksi marraskuussa, eikä viitteitä vankityövoiman käytöstä löytynyt.

Jutun kirjoittanut toimittaja ollut itse vangittuna samassa vankilassa

Kiina on kiistänyt artikkelin väitteet ja hyökännyt artikkelin kirjoittanutta Humprehyta vastaan, joka itse on ollut vangittuna kyseisessä vankilassa. Kiinan mukaan Humphrey on "keksinyt väitteet" päästään.

Humphreyn mukaan hän joutui vankilaan tekaistujen syytteiden perustella. Hän on työssään pyrkinyt edistämään muun muassa yritysten eettistä toimintaa Kiinassa.

Humphrey vapautettiin ja karkotettiin Kiinasta vuonna 2015.