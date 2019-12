Uusi huume-epidemia kylvää tuhoa Afganistanissa – metamfetamiinista on tullut nopeasti iso ongelma maassa, jossa oli jo ennestäänkin miljoonia huumeidenkäyttäjiä

Kun afganistanilaisen Naqibullahin sisko kuoli Taleban-liikkeen iskussa kaksi vuotta sitten, suru oli niin valtava, ettei hän tiennyt miten selviäisi siitä. Sitten tuttu mies tarjosi hänelle ainetta, joka miehen mukaan helpottaisi oloa, mutta ei aiheuttaisi riippuvuutta.

– Alkuun pidin siitä. Mutta sitten synkempi puoli tuli esiin. Aloin seota, minusta tuli väkivaltainen ja hyökkäsin perheeni kimppuun, Naqibullah, 34, kertoo nyt.

Tutun tarjoama aine oli metamfetamiinia, syvää riippuvuutta aiheuttavaa huumetta, jota vielä muutama vuosi sitten ei Afganistanissa juurikaan tavattu. Tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti.

Metamfetamiinin saapuminen Afganistaniin on hälyttävää, koska maassa on jo valtava huumeongelma. Viranomaiset laskivat vuonna 2015, että Afganistanin 37-miljoonaisesta kansasta noin kolme miljoonaa on huumeidenkäyttäjiä. Asiantuntijat sanovat, että määrä on sen jälkeen vain kasvanut, ja että narkomaaneista jo 40 prosenttia käyttää metamfetamiinia.

Yli 80 prosenttia jatkaa vieroituksen jälkeen

Naqibullah päätyi vieroitushoitoon Afganistanin pääkaupungin Kabulin liepeillä sijaitsevaan Ibn Sina -hoitolaitokseen, joka on suurin laatuaan maassa. Laitoksessa on 900 hoitopaikkaa.

– Vuoteen 2017 asti täällä oli lähinnä opiaattiriippuvaisia. Nykyisin potilaista 70 prosenttia on riippuvaisia metamfetamiinista, kertoo laitoksen johtajalääkäri Abdul Jabar Jalili.

Lääkäreiden mukaan metamfetamiinikauppiaat käyttävät häikäilemättömiä taktiikoita asiakkaita haaliakseen. Kuten Naqibullahin tuttu, monet väittävät, ettei aine aiheuta riippuvuutta tai että sillä voi parantaa opiaattiriippuvuuden.

Tosiasiassa moni päätyy käyttämään sekä opiaatteja että metamfetamiinia, ja addiktiosta irtautuminen on vaikeaa: tilastojen mukaan yli 80 prosenttia jatkaa huumeidenkäyttöä vieroitushoidosta päästyään.

Taleban pyörittää huumelaboratorioita

Ensimmäinen viranomaisten kirjaama metamfetamiinitakavarikko tehtiin Afganistanissa vuonna 2008, jolloin eteläisessä Helmandin maakunnassa löydettiin muutama gramma ainetta. Kuluvan vuoden tammi–lokakuussa takavarikkoon saatiin jo yli 930 kiloa huumetta.

– Tätä vauhtia en yllättyisi, vaikka metamfetamiini kohta korvaisi oopiumin Afganistanissa, sanoo huumepoliisin edustaja Kabil Ibrahimkhail.

Alkuun synteettistä huumetta salakuljetettiin lähinnä naapurimaasta Iranista, jossa sen valmistamiseen käytetään esimerkiksi flunssalääkkeistä tuttua pseudoefedriiniä. Ibn Sinaan hiljattain saapunut Sulaiman, 25, kertoo, että hän aloitti amfetamiinin käytön juuri Iranissa asuessaan.

– Olen valmis tekemään mitä tahansa sen eteen, varastamaankin. Addiktio on pilannut elämäni, hän sanoo.

Sittemmin metamfetamiinia on ryhdytty valmistamaan Afganistanissa erään paikallisen kasvin avulla. Kansainvälisesti huolena on, että huume alkaa levitä ulkomaille samoja salakuljetusreittejä kuin oopiumi, jonka maailmanlaajuisesta määrästä Afganistan tuottaa nykyisin 90 prosenttia.

Tilastoja ulkomaille salakuljetetun metamfetamiinin määristä ei vielä ole. Viranomaiset ovat kuitenkin onnistuneet pysäyttämään useita huumelähetyksiä, jotka heidän mukaansa olivat matkalla Iraniin, Saudi-Arabiaan ja Intiaan.

Myös Taleban-liike on sekaantunut tuottoisaan bisnekseen. Lokakuussa ainakin 30 siviiliä kuoli, kun Yhdysvallat pommitti Talebanin huumelaboratorioita Länsi-Afganistanissa.