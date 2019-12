Montenegron oppositio rettelöi parlamentissa – kaksi johtajaa pidätetty

Montenegrossa kaksi serbimielisen opposition johtohahmoa on pidätetty opposition käynnistettyä rähinän kesken parlamentti-istunnon. Opposition edustajat muun muassa ampuivat ilotulitteen parlamenttirakennuksen sisällä, vandalisoivat rakennusta, heittelivät muovipulloja ja yrittivät käydä muiden parlamentaarikoiden kimppuun.

Poliisi otti kiinni kaikkiaan runsaat 20 parlamentaarikkoa, mutta valtaosa heistä päästettiin vapaaksi myöhemmin. Sen sijaan kaksi oppositiojohtajaa ja kolmas parlamentaarikko pidätettiin.

Tunteita kuumensi maan hallituksen ajama lakiesitys uskonnonvapaudesta. Siinä on kohta, joka vaatii uskonnollisia yhdyskuntia esittämään todisteet ennen vuotta 1918 haltuunsa saaman omaisuutensa omistusoikeudesta voidakseen säilyttää sen. Vuonna 1918 Montenegro menetti itsenäisyytensä ja liittyi Serbiaan. Se julistautui uudestaan itsenäiseksi vuonna 2006.

Serbimielinen oppositio on lähellä Serbian ortodoksista kirkkoa, jolla on satoja luostareita Montenegron alueella. Kirkko on syyttänyt Montenegron hallitusta yrityksestä omia itselleen sen kirkollinen perintö ja anastaa sen omaisuus. Hallitus on kiistänyt syytökset ja sanonut vain haluavansa selvittää omistusoikeudet.

Torstai-illasta pitkälle yöhön jatkunut parlamenttikeskustelu muuttui riehumiseksi, kun opposition ehdottamat muutokset lakiesitykseen hylättiin. Jo sitä ennen osa oppositiosta oli uhannut tarttua aseisiin, jos lakiesitys hyväksytään.