Al-Shabaab sanoo tehneensä terrori-iskun Somalian Mogadishussa

Äärijärjestö al-Shabaab sanoi maanantaina olevansa Somalian pääkaupungissa Mogadishussa viikonloppuna tehdyn verisen terrori-iskun takana. Iskussa kuoli noin 80 ihmistä, joiden joukossa oli kaksi Turkin kansalaista. Lisäksi haavoittuneita oli yli sata.

Isku oli tuhoisin Somaliassa kahteen vuoteen.

Voimakas autopommi räjähti lauantaina aamuruuhkan aikaan risteysalueella, jossa on tarkastuspiste.

Somalian läheinen liittolainen Turkki lähetti somalialaisten avuksi muun muassa vakaviin vammoihin erikoistuneita lääkäreitä. Lisäksi turkkilaisella sotilaskoneella lennätettiin vakavasti haavoittuneita ihmisiä sairaalahoitoon Turkkiin.

Al-Shabaab on al-Qaida-terroristiverkoston liittolainen.

Uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan Somaliassa on ollut vuoden 2015 jälkeen 13 iskua, joissa on kuollut vähintään 20 ihmistä. Näistä 11 on tapahtunut Mogadishussa.