Vuoden vaihtuminen on alkanut Tyynellämerellä

Vuosi on vaihtunut Samoan ja Kiribatin saarivaltioissa Tyynellämerellä. Molemmat sijaitsevat aivan kansainvälisen päivämäärärajan tuntumassa.

Kiribati koostuu yli 3 000 korallisaaresta. Samoa koostuu kahdesta pääsaaresta ja seitsemästä pienemmästä saaresta.

Kiribatilla uutta vuotta leimaa voimakkaasti huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Meren pinnan nouseminen vaikuttaa ensimmäisten joukossa mataliin korallisaariin. Samoalla on päättyvän vuoden lopulla kärsitty laajasta tuhkarokkoepidemiasta. Tautiin on kuollut noin 80 ihmistä, suurin osa heistä alle viisivuotiaita lapsia.

Samalla kun uudenvuodenaatto etenee Suomessa, vuoden vaihtumista juhlitaan jo Tyynellämerellä, Aasiassa ja Australiassa. Australiassa vuosi on jo vaihtunut, Kiinassa vuosi vaihtuu illansuussa ja Intiassa illalla Suomen aikaa.

Australian Sydneyssä valmistaudutaan ottamaan uusi vuosi vastaan perinteisellä suurimuotoisella ilotulituksella. Sen sijaan useissa muissa Australian kaupungeissa ilotulitukset on peruttu helteen, kuivuuden ja niistä johtuvan palovaaran vuoksi.

Noin 280 000 asukasta on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan Sydneyn ilotulituksen perumista. Sydneyn pormestari Clover Moore on sanonut, että uudenvuodenjuhlaa on valmisteltu jo puolitoista vuotta ja ilotulitus antaa osaltaan ihmisille toivoa.