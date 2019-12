Hongkongissa mielenosoittajat muodostivat ihmisketjuja, poliisi otti kiinni useita mielenosoittajia

Hongkongissa tuhannet demokratia-aktivistit muodostivat uudenvuodenaattona ihmisketjuja eri puolille kaupunkia. Ketjut olivat kilometrejä pitkiä ja ulottuivat vilkkaille kauppakaduille ja keskustan lähellä oleville alueille.

Mielenosoittajat huutelivat iskulauseita ja lauloivat symbolista protestilaulua "Kunnia Hongkongille". Heillä oli mukanaan myös julisteita, joissa ihmisiä kehotettiin taistelemaan demokratian puolesta vuonna 2020.

– Kiitokset vuodelle 2019, joka riisui poliisin ja hallinnon inhottavat naamiot ja salli ihmisten nähdä totuuden, sanoi Krisiksi esittäytynyt mielenosoittaja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– (Demokratia)liike on nyt tavallaan pullonkaulassa. Toivottavasti valtava osallistujamäärä huomisella (keskiviikkona) marssilla voisi palauttaa ihmisten intohimon, hän lisäsi.

Vuoden viimeisenä päivänä tiistaina poliisi käytti vesitykkejä hajottaakseen Mong Kok -nimiselle alueelle kerääntyneen pienen mielenosoittajien ryhmän. Läheisellä Prince Edward -alueella mellakkapoliisi puolestaan otti kiinni useita mielenosoittajia tilaisuudessa, jossa muistettiin neljän kuukauden takaisia tapahtumia. Tuolloin filmillä näkyi, kuinka poliisi hakkasi matkustajia ja mielenosoittajia läheisellä metroasemalla.

Kiinan presidentti Xi Jinping kuvaili uudenvuoden viestissään Hongkongin viimeaikaista tilannetta huolestuttavaksi. Xi:n mukaan "kotimaamme kansalaiset" odottavat vakautta levottomassa kaupungissa.

Xi:n uudenvuoden videoviesti lähetettiin valtion tiedotusvälineiden välityksellä.

Hongkongissa ei tällä kertaa nähty turvallisuussyistä perinteistä uudenvuoden suurta ilotulitusta. Sen sijaan vuosi 2020 otettiin vastaan valoshow'lla ja pienemmillä ilotulituksilla.

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesällä. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu.

Mielenosoitukset ovat kuitenkin jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista. Poliiseja on vaadittu myös vastuuseen voimankäytöstään.

Lisäksi Hongkongin hallintojohtajan valintamenettely on ollut yksi Hongkongin poliittisista kiistakapuloista. Demokratiamieliset ovat toivoneet vapaata ehdokasasettelua ja yleistä äänioikeutta. Nykyinen hallintojohtaja Carrie Lam on hyvin Kiina-myönteinen ja Manner-Kiina on toistuvasti ilmaissut tukensa Lamille.