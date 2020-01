Asiantuntija: Iranin vaikutusvaltaa Irakin mielenosoituksissa ei pidä ylikorostaa

Irakin mielenosoitusten taustalla ovat suomalaisen Lähi-idän tuntijan mukaan paljolti samat asiat kuin koko arabimaailmaa ja Irania vuonna 2019 ravistelleissa mielenosoituksissa.

– Kyse on toimimattomasta valtiosta, korruptiosta ja suuresta epätasa-arvosta. Irakissa on kyse myös tyytymättömyydestä vuoden 2003 jälkeiseen poliittiseen järjestelmään, joka luotiin Libanonin tavoin sektariaanisille jakolinjoille, kertoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola STT:lle sähköpostitse.

Sektarianismi tarkoittaa vallanjakoa eri uskontokuntien välillä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mielenosoituksiin on osallistunut erityisesti maan shiiaväestö. Tämä on Juusolan mukaan huomattavaa etenkin siksi, että shiiojen asema maan johdossa on vahva.

– Iranin vaikutusvalta on ollut yksi teema mielenosoituksissa, mutta sitä ei pidä ylikorostaa. Irakilaiset ovat aina vastustaneet ulkopuolista sekaantumista brittimandaatista Yhdysvaltain miehityksen kautta Iranin nykyiseen rooliin, Juusola sanoo.

"Yhdysvallat ei kykene arvioimaan tekojen seurauksia"

Millaisia uudistuksia Irakin poliittinen järjestelmä vaatisi, jotta kaikkia yhteiskuntaryhmiä edustava hallinto saataisiin luotua?

– Toistaiseksi pääministeri on eronnut ja vaalilakia muutettu. Mitä tapahtuu ajan myötä, on mahdotonta sanoa. Kuten muuallakin alueella, regiimi (hallinto) ei helpolla anna periksi. Koko poliittisen järjestelmän ja poliittisen kulttuurin muutos on tavattoman vaikea ja pitkä prosessi, vaikka siihen olisi tahtoakin, Juusola sanoo.

Yhdysvaltain lähetystöä vastaan Bagdadissa tehty isku on Juusolan mukaan esimerkki siitä, kuinka Yhdysvallat on menettänyt periaatteessa Irakin kaikkien ryhmien tuen.

– Lähes 20 vuoden läsnäolonkaan jälkeen Yhdysvallat ei kykene arvioimaan tekojen seurauksia ja antaa aseet vastustajiensa käsiin. Nyt puhe Iranin roolista Irakissa on väistynyt suuttumukseen Yhdysvaltojen roolista, Irakin vakaus on heikentynyt entisestään ja Iranin ja Yhdysvaltojen valtataistelu voi entisestään pahentua Irakissa.

Irakin johdon haluttomuus estää mielenosoittajien pääsyä (vihreän vyöhykkeen) alueelle kertoo Juusolan mielestä johdon heikkoudesta ja siitä, että Irakin suvereniteetin loukkaus on aiheuttanut paljon suurempaa suuttumusta maassa kuin pelkästään Iranin tukijoiden riveissä.

– Irakin hallituksen heikentymisen ei kuvittelisi palvelevan Yhdysvaltojen etuja, Juusola sanoo.

Yhdysvaltain ilmaiskuissa kuoli shiiaryhmän taistelijoita

Yhdysvallat teki Irakissa viikonloppuna ilmaiskuja, joissa kuoli 25 Iranin tukeman shiiaryhmän Kataeb Hizbollahin taistelijaa. Kataeb Hizbollah on osa puolisotilaallista Hashed al-Shaabi -järjestöä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan ilmaiskut olivat kosto yhdysvaltalaisen urakoitsijan surmasta Kirkukissa Irakin pohjoisosassa.

Irakin hallinto on uhannut kutsua Yhdysvaltain suurlähettilään kuultavaksi iskujen takia, ja useat parlamentin jäsenet ovat vaatineet hallitusta arvioimaan uudelleen sopimuksen, jonka myötä yhdysvaltalaisjoukkoja saa olla Irakissa.