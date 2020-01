Australian maastopalojen sammutus voi viedä vielä useita viikkoja – asiantuntijan mukaan myös Suomen maastopalot voivat lisääntyä ilmastonmuutoksen myötä

– Tilanne vaikuttaa todella vaikealta, kun on sekä kuumaa että tuulista. Vesisade helpottaisi nyt tilannetta todella paljon, hän sanoo.

Vesisateita ei ainakaan lähipäivinä ole luvassa. Lauantaina odotettavissa on jälleen paahtavan kuuma päivä.

Muun muassa Sydneyssä lämpötilojen odotetaan nousevan yli 30 asteen. Pääkaupunki Canberrassa lämpötilat taas voivat olla jopa yli 40 asteessa, kertoo Australian hallinnon sääpalvelu.

Koska Australiassa on parhaillaan käynnissä kesäkausi, maastopalojen sammutus voi viedä vielä jopa kuukausia, arvioi uutiskanava CNN. Tammi- ja helmikuussa on vielä oletettavasti luvassa hyvin kuumia lämpötiloja.

Telaranta arvioi, että palojen mittakaava on päässyt yllättämään viranomaiset, vaikka Australiassa yleisesti osataan varautua maastopaloihin.

– Se on aiheuttanut haasteita niin kaluston kuin miehistön saatavuudessa.

Sammutustöihin on osallistunut lukuisia vapaaehtoisia pelastajia.

Maastopalot ovat aiheuttaneet tukalia oloja Australiassa. Maastopaloissa on toistaiseksi kuollut 18 ihmistä. Palot ovat tuhonneet toistatuhatta kotia ja käristäneet Tanskaa suuremman alueen.

Pääkaupunki Canberrassa on kärsitty tänään ja eilen merkittävän huonosta ilmanlaadusta palojen savujen vuoksi. Canberra Times -lehden mukaan pääkaupungin ilmanlaatu on jopa saasteista usein kärsiviä Kiinan Pekingiä ja Intian Delhiä huonompi.

Maastopalot lisääntyneet myös Suomessa

Viime vuonna uutistosikoissa kerrottiin monista eri maastopaloista ympäri maailmaa Kaliforniasta Siperiaan. Maastopalot ovat lisääntyneet myös Suomessa viime vuosina, Telaranta sanoo.

– Se voi olla sattumaa, mutta valistuneella arvauksella ilmastonmuutoksella voi olla myös vaikutusta maastopaloihin.

Telaranta arvioi, että pahimmassa tapauksessa Suomessa voitaisiin nähdä vastaavia maastopaloja kuin Ruotsissa kesällä 2018. Ne levisivät yli 21 000 hehtaarin alueelle ja aiheuttivat noin 900 miljoonan kruunun vahingot.

Suomessa on kuitenkin myös laajoilta paloilta suojaavia tekijöitä.

– Suomessa on aika kattava metsäautotieverkosto. Meillä on myös hyvä vapaaehtoisreservi pelastuslaitoksen tukena. Mutta jos ilmasto muuttuu, niin kyllä se lisää meilläkin tämäntyyppisten palojen riskiä.

Telaranta huomauttaa, että maastopalojen alkusyy on usein ihmisen oma toiminta. Uutiskanava ABC Australia on arvioinut, että ainakin yksi palo on saanut alkunsa tupakantumpista. Yhden palon syttymissyynä arvioidaan taas olevan armeijan ampumisharjoitukset.

CNN taas arvioi, että osa paloista on saanut alkunsa kuivaan maastoon osuneista salamoista.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.