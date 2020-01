Australian Victoriassa laivasto on aloittanut suuren evakuointioperaation maastopalojen vuoksi saarroksiin jääneiden ihmisten pelastamiseksi.

Sydney Morning Herald -lehden mukaan laivaston alukset HMAS Choules ja MV Sycamore ovat saapuneet maan kaakkoiskulmassa sijaitsevan Mallacootan rannikkotaajaman edustalle. Tuhannet asukkaat ja turistit ovat olleet jumissa Mallacootan ympäristön rannoilla uudenvuodenaatosta saakka. Lehti kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa evakuoidaan noin tuhat ihmistä.

Jo kuukausia jatkuneen maastopalokriisin aikana on kuollut ainakin 20 ihmistä, kymmeniä on kateissa ja lähes 500 kotia on tuhoutunut.

