USA:n isku oli odotettu, kertoo Suomen Irakin-suurlähetystön asiainhoitaja

Yhdysvaltain isku Irania vastaan oli odotettavissa, arvioi Suomen Irakin-suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Kim Kuivalainen.

– Jonkinlainen isku USA:lta oli odotettavissa. Irakin hallitus ei onnistunut takaamaan Yhdysvaltojen suurlähetystön koskemattomuutta Wienin diplomaattisuhteita koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Yhdysvallat ei paina edustustonsa koskemattomuuden rikkomista villaisella. Myös Yhdysvaltain ilmoitus lisäjoukoista, ei vain Bagdadiin, vaan myös lähialueelle Kuwaitiin, antoi viitteitä siitä, että jotakin olisi tapahtumassa, Kuivalainen kertoi sähköpostitse Bagdadista.

Kuivalaisen mukaan kenraali Qassem Suleimanin kuolema herättää irakilaisissa ristiriitaisia tunteita.

– Irakissa on suuri joukko tavallisia ihmisiä, jotka eivät ole surullisia Suleimanin kuolemasta. He toivovat Iranin vaikutusvallan vähenemistä. Mutta on myös niitä tahoja, joille Suleimanin kuolema oli iso taka-isku. Riskinä on, että Suleimanin kuolema lisää sisäistä hajaannusta Irakissa, ja maa uhkaa ajautua tässä tilanteessa pelinappulaksi, Kuivalainen jatkaa.

Kuivalaisen mukaan on todennäköistä, että Iran kostaa komentajansa tappamisen.

– Todennäköistä on, että Suleimanin tappamista seuraa kosto-isku, ja sen ensisijaisena kohteena on Yhdysvallat.