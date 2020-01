Kotinsa kertaalleen maastopaloissa menettänyt australiansuomalainen: Tuli kyllä vanhat muistot mieleen

Kolmessa Australian osavaltiossa yhteensä sadattuhannet ihmiset saivat loppuviikosta evakuointikäskyn uhkaavien maastopalojen vuoksi. Evakuointikäskyä totteli myös australiansuomalainen Riitta Kukkola, joka vietti vuodenvaihteen miehensä Jukan kanssa perheen kesäpaikassa Turros Headissa, Uuden Etelä-Walesin osavaltion eteläosassa rannikolla. He ajoivat kesäasunnolle tämän viikon maanantaina.

– Poika sanoi, että älkää lähtekö. Halusimme kuitenkin mennä, kun emme olleet käyneet moneen viikkoon, Riitta Kukkola kertoo STT:lle puhelimitse Jerrabomberrasta pääkaupunki Canberran liepeiltä, missä pariskunta asuu vakituisesti.

Menomatkalla Turros Headiin Kukkolat muun muassa näkivät Tilban lähistöllä, kuinka vuoristo palaa.

– Jukka sanoi minulle, että nyt kyllä käännytään takaisin. Minä tietysti siihen, että ei nyt kun kerran ollaan menossa. Laskeuduimme alas vuoristosta, ja siellä oli niin kamalasti savua, että ei meinannnut nähdä mitään, vaikka autossa oli valot päällä. Pääsimme kuitenkin perille, Kukkola kertoo.

Tienvarsilla pitkin matkaa kuolleita eläimiä

Turros Head säästyi liekeiltä, jotka korvensivat uudenvuodenaattona Australian kaakkoiskulman rannikkoseutuja. Sielläkin menivät kuitenkin viestintäyhteydet poikki.

– Meillä ei ollut internetiä eivätkä puhelimet toimineet. Sen verran yhteydet pelasivat, että saimme viestin, että pitäisi valmistautua (lähtöön).

Pariskunnan paluumatka alkoi lopulta torstaina aamulla. Kun Kukkoloiden mökkimatka kestää normaalisti autolla parisen tuntia, matkaa taitettiin torstaina takaisin päin yli seitsemän tuntia.

– Teillä oli autoja ihan kauheasti. Välillä liikenne pysähteli kymmenen metrin välein, emmekä vieläkään oikein tiedä, miksi.

Tienvarsilla näkyi pitkin matkaa kuolleita eläimiä, esimerkiksi vompatteja ja vallabeja eli pienikokoisia kenguruja. Lisäksi Riitta ja Jukka näkivät paluumatkalla, millaista jälkeä maastopalo oli saanut uudenvuodenaattona aikaan historiallisessa Cobargossa. Tuli tuhosi kylän pääkadulta valtavan määrän rakennuksia, ja ainakin kahden ihmisen tiedetään kuolleen. Samassa kylässä pääministeri Scott Morrison sai paikallisilta asukkailta vihaisen vastaanoton vierailullaan torstaina.

– Siellä oli ihan mustaa, ja savu nousi vielä. Teki pahaa katsella, kun mennessä siellä oli kaikki vielä ihan kunnossa.

"Meiltä meni kaikki"

Kukkoloilla on kokemusta maastopalojen aiheuttamista menetyksistä, sillä heiltä paloi koti tuhoisissa maastopaloissa Canberrassa vuonna 2003.

– Kyllä täytyy sanoa, että tuli vanhat muistot mieleen, Kukkola kommentoi vuodenvaihteen tapahtumia.

– Meiltä meni kaikki, ja kaikki tapahtui äkkiä. Ehdin heittää pyykkikoriin mukaan pari valokuva-albumia ennen lähtöä, siinä se, Kukkola muistelee vuosien takaista nopeaa lähtöä.

Riitta Kukkola on asunut Australiassa 49 vuotta. Hän on samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan tämänvuotinen palotilanne on pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Monien muiden australialaisten tavoin Kukkola myös perää päättäjiltä jämäkämpiä toimia.

– En halua moittia pääministeriämme, mutta minun mielestäni hän ei kyllä tee tarpeeksi asian hyväksi.