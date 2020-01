Syyrian sisällissodassa kuollut jo lähes 400 000 ihmistä, kertoo järjestö

Syyrian liki yhdeksän vuotta kestäneessä sisällissodassa on saanut surmansa yli 380 000 ihmistä, kertoi sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleista siviilejä on ainakin 115 000 ja heistä lapsia 22 000.

Ainakin 13 miljoonaa syyrialaista on lähtenyt maanpakoon. Maan talous ja infrastruktuuri ovat kärsineet miljardien vahingot sodan takia ja muun muassa öljyntuotanto on kärsinyt pahoin. Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukot olivat jo pahasti alakynnessä, mutta Venäjän ja Iranin tuki sai sodan kulun kääntymään ja nykyisin Assad liittolaisineen hallitsee jo kahta kolmannesta maasta. Suurin jäljellä oleva vastarintakeskittymä sijaitsee Idlibissä maan luoteisosassa. YK:n mukaan yli neljännesmiljoona ihmistä on paennut viime viikkojen aikana alueelta kiihtyvien taistelujen vuoksi. Syyrian sisällissodan katsotaan alkaneen hallituksen vastaisista mielenosoituksista maan eteläosassa maaliskuussa 2011.