Elokuvamoguli Harvey Weinsteinin seksuaalirikosoikeudenkäynti alkaa – kymmenistä väitetyistä uhreista oikeuteen päätyi vain kaksi

Yhdysvalloissa alkaa tänään seksuaalirikosoikeudenkäynti elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia vastaan.

Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteinia seksuaalirikoksista, mutta oikeuteen asti päätyi vain kaksi heistä. Viime kuussa amerikkalaismedia kertoi, että Weinstein oli sopinut rahalla kymmeniä mahdollisia oikeusjuttuja.

Oikeudessa New Yorkissa toinen naisista syyttää Hollywood-mogulia raiskauksesta vuonna 2013. Toisen mukaan Weinstein pakotti hänet vastaanottamaan suuseksiä vuonna 2006.

67-vuotiasta Weinsteinia uhkaa vuosikymmenten vankeus. Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän kuusi viikkoa.

"Todistajat ovat todella rohkeita"

Kahden asianomistajan lisäksi oikeudessa kuullaan todistajina neljää muuta naista. Yksi heistä on muun muassa Sopranos-tv-sarjasta tunnettu näyttelijä Annabella Sciorra.

Sciorran mukaan Weinstein raiskasi hänet 1990-luvulla. Vaikka väitetyssä rikoksessa syyteoikeus on vanhentunut, syyttäjä haluaa Sciorran ja muiden todistajien avulla osoittaa, että Weinsteinin toiminta on ollut pitkäaikaista ja suunnitelmallista.

Weinsteinia itseään tuskin tullaan kuulemaan oikeussalissa. Häntä edustaa chicagolainen asianajaja Donna Rotunno, joka on aiemmin puolustanut menestyksekkäästi kymmeniä seksuaalirikoksista syytettyjä miehiä.

– Weinsteinilla on käytössään erittäin kokenut ja hyvin rahoitettu pieni armeija puolustusasianajajia. He tekevät kaikkensa tuhotakseen todistajien uskottavuuden. Jos todistajien puheissa on ristiriitaisuuksia, ristikuulustelusta tulee julmaa. Todistajat ovat todella rohkeita, sanoi Sciorraa ja toista asianomistajaa edustava asianajaja Gloria Allred.

Kiihdytti me too -ilmiötä

Hollywoodin merkittävimpiin tuottajiin lukeutuneen Weinsteinin seksuaalirikossyytökset tulivat julkisuuteen syksyllä 2017. Niistä nousi valtaisa kohu, joka myös kiihdytti naisten fyysistä koskemattomuutta puolustavan me too -kampanjan esiinmarssia.

Syytöksistä kertoivat ensimmäisinä lehdet New York Times ja New Yorker. Lehtien haastatteluissa useat Weinsteinin väitetyt uhrit kertoivat ahdistelusta ja jopa raiskauksista.

Kymmenet naiset ovat sittemmin esittäneet syytöksiä Weinsteinia vastaan, heidän joukossaan esimerkiksi näyttelijät Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ja Uma Thurman. Naisten mukaan Weinstein käytti hyväksi vaikutusvaltaansa elokuva-alalla pakottaakseen uhrinsa seksuaalisiin tekoihin.

Weinstein kiistää rikokset

Syytösten tultua julkisuuteen Oscar-palkittu elokuvatuottaja muun muassa sai potkut omasta yrityksestään ja hänen vaimonsa, brittiläinen muotisuunnittelija Georgina Chapman haki avioeroa.

Weinstein on pahoitellut "epäsopivaa" käytöstään, mutta on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

– Vartuin 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin työpaikoilla oli erilaiset käyttäytymissäännöt, hän sanoi pian kohun puhjettua.

Viime kuussa Weinstein antoi New York Post -lehdelle haastattelun, jossa hän kehuskeli olleensa edelläkävijä naisohjaajien ja -näyttelijöiden esiin nostamisessa.

– Olen tuottanut enemmän naisten ohjaamia ja naisista kertovia elokuvia kuin kukaan muu, ja se oli jo 30 vuotta sitten, Weinstein sanoi.