Putin tapasi Syyrian Bashar al-Assadin yllätysvierailulla Syyriassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut tänään Syyrian presidentin Bashar al-Assadin Syyriassa.

Venäläisuutistoimisto Ria Novostin mukaan tapaamisen aihe oli Syyrian tilanne. Putinin mukaan neuvotteluissa tapahtui "merkittävää edistystä" liittyen Syyrian tilanteeseen. Putinin mukaan Syyriassa on "tehty merkittäviä edistysaskeleita" Syyrian valtion uudelleenrakennuksen eteen.

Valtiovierailusta ei ollut kerrottu etukäteen. Kyseessä oli Putinin ensimmäinen vierailu Damaskoksessa lähes 9 vuotta kestäneen sisällissodan aikana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aiemmin Putin on vieraillut Syyriassa Venäjän sotilastukikohdassa Välimeren rannikolla vuonna 2017.

Idlibin maakunnasta käydään kiivasta sotaa

Venäjän tukema Syyrian hallinto on viime aikoina saavuttanut merkittäviä voittoja Syyriassa. Uutiskanava al-Jazeeran mukaan al-Assad hallitsee nyt noin 70 prosenttia Syyriasta.

Syyrian hallinto on käynyt viime kuukausina kiivaita taisteluita saadakseen haltuunsa myös pohjoisen Idlibin maakunnan. Idlib on viimeinen merkittävä alue, joka on yhä Syyrian kapinallisten hallussa. Alueella valtaa pitää aiemmin al-Qaidaan kuulunut Hayat Tahrir al-Shamin ryhmittymä.

Idlibissä asuu myös runsaasti Syyrian sisäisiä pakolaisia.

Huhtikuussa Syyrian hallinto käynnisti Venäjän tukemana suurhyökkäyksen Idlibiin. Sen jälkeen iskuissa on kuollut arviolta noin tuhat siviiliä.

Joulukuun lopussa yli 235 000 ihmistä joutui pakenemaan Idlibistä Venäjän ja Syyrian hallinnon ilmaiskujen alta, kertoo uutiskanava al-Jazeera.

– Joulukuussa tapahtunut massapako on jättänyt Maaret al-Numanin alueen Idlibin eteläosassa lähes tyhjäksi, kuvaili YK:n alainen järjestö OCHA al-Jazeeralle.