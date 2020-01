USA:n ulkoministeri Trumpin uhoamista iskuista Iranin kulttuurikohteisiin: "Kaikki toimemme tapahtuvat kansainvälisen oikeuden puitteissa"

Pompeo kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa viitaten presidentti Donald Trumpin muutaman päivän takaiseen ilmoitukseen siitä, että Yhdysvallat olisi valmis iskemään Iranin kohteisiin, jotka olisivat merkittäviä iranilaiselle kulttuurille.

Pompeo myös puolusti iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin surmaamista. Pompeon mukaan isku pelasti "yhdysvaltalaisten henkiä".

– Kävimme läpi olennaisia riskejä ja mahdollisuuden, että ne toteutuvat jossain vaiheessa, Pompeo sanoi Guardianin mukaan.

Pompeon mukaan on myös selvää, että Suleimani on osallistunut siviilien surmaamiseen Syyriassa ja aiheuttanut merkittävää haittaa Libanonissa ja Irakissa.

Hän viittasi myös Irakissa viime kuussa surmattuun yhdysvaltalaiseen urakoitsijaan. Yhdysvallat väittää Iranin olleen surman takana.

Pompeo ei kuitenkaan antanut varsinaisesti lisätodisteita siitä, millaista uhkaa Suleimani konkreettisesti tällä hetkellä Yhdysvalloille edusti.

62-vuotias iranilaiskomentaja kuoli perjantaina Irakissa Bagdadin lentokentällä Yhdysvaltojen tekemässä lennokki-iskussa. Iskun määräsi presidentti Trump.

Yli 50 kuollut Suleimanin hautajaisissa

Suleimani haudattiin tänään Iranissa hänen kotikaupungissaan Kermanissa satojentuhansien surijoiden läsnäollessa.

Ruuhkat synnyttivät tilanteita, jossa ihmisiä jäi puristuksiin väkimassojen sekaan. Hautajaisissa on kuollut tänään yli 50 ja loukkaantunut yli 200.

Hautajaissaattueita on ollut ennen tätä päivää useammassa kaupungissa ympäri maata. Eilen sadattuhannet ihmiset kerääntyivät seuraamaan Suleimanin hautajaissaattuetta Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Valtiollisen television mukaan ihmisiä oli liikkeellä yhteensä miljoonittain.

Tänään Kermanin kaupungissa Azadin aukiolla oli aiemmin päivällä esillä kaksi Iranin lipuin verhottua arkkua, joista toisessa kerrottiin olevan Suleimanin läheisimmän avustajan ruumis.

Hautajaissaaton kulkiessa ohitse surijat heittivät Suleimanin arkkua kuljettavan kulkuneuvon päälle huivejaan, jotta he voisivat saada marttyyrin veren siunauksen.

Monet surijat ovat vaatineet kovaan ääneen kostotoimia Suleimanin surman vuoksi. Kaikki eivät kuitenkaan halua sotilaallista konfliktia Yhdysvaltojen kanssa.

– Sota on taatusti viimeinen vaihtoehto. Kukaan ei kannata sotaa, Dorani-sukunimen kertonut 45-vuotias nainen sanoi.

Hänen mukaansa Yhdysvallat yritti huijata iranilaisia, saada heidät suuttumaan ja saada heidät vedettyä sotaan.

– Se ei tule toimimaan, hän jatkoi.

Varjoista johtanut komentaja oli surmata saudiarabialaisen suurlähettilään

Suleimani toimi varjoissa, mutta oli silti yksi Lähi-idän merkittävimmistä toimijoista. Hän oli iranilaisten Quds-erikoisjoukkojen komentaja vuodesta 1998 lähtien.

Quds-joukot ovat Iranin vallankumouskaartin kansainvälinen erikoishaara, joka muun muassa soluttautuu vieraan vallan alueelle esimerkiksi tiedustelutehtäviin. Eliittijoukon kerrotaan osallistuneen myös väkivaltaisiin iskuihin.

New Yorker -lehden mukaan Suleimani olisi muun muassa palkannut vuonna 2011 meksikolaisen huumekartellin surmaamaan Saudi-Arabian suurlähettilään Yhdysvalloissa. Huumekartellin oli määrä räjäyttää Washingtonissa sijaitseva ravintola, jossa suurlähettiläs oli syömässä.

Isku kaatui ilmeisesti siksi, että yksi huumekartellin jäsenistä toimi salaa Yhdysvaltain tiedonantajana.

Lisäksi lehden henkilökuva vuodelta 2013 kertoo Suleimanin olleen merkittävä taustahenkilö Syyrian sisällissodassa presidentti Bashar al-Assadin tukijana. Hän lensi säännöllisesti Syyriaan ja vastasi Iranin tuesta Syyrian hallinnolle taistelussa maan kapinallisia vastaan.

Lehden mukaan Suleimanin Quds-joukkojen keskeinen tehtävä oli Iranin vaikutusvallan kasvattaminen ja maan vihollisten tuhoaminen. Quds-joukot ovat osallistuneet esimerkiksi yhdysvaltalaisten surmaamiseen Irakissa, New Yorker kirjoittaa.

Konfliktin osapuolet vaihtavat uhkauksia

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei on vannonut huomattavaa kostoa Yhdysvalloille Suleimanin kuoleman vuoksi. Trump on puolestaan uhannut Yhdysvaltojen iskevän kymmeniin Iranille merkittäviin kohteisiin, jos Iran ryhtyy vastatoimiin.

Iran ilmoitti myöhään sunnuntaina jatkavansa edelleen ydinsopimuksesta vetäytymistä. Sopimus on ollut erittäin heikoilla kantimilla jo pitkään, sillä Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta yksipuolisesti toissa vuonna ja palautti Iraniin kohdistuvia talouspakotteita.

Yhdysvaltain iskun tapahtumapaikaksi päätynyt Irak reagoi myös voimakkaasti Suleimanin tappamiseen. Sunnuntaina parlamentti kehotti maan hallitusta karkottamaan Yhdysvaltain johtaman liittouman sotilaat maasta. Yhdysvaltalaissotilaita on Irakissa tällä hetkellä noin 5 200.

Hallituksen on vielä hyväksyttävä päätös, mutta virkaa tekevä pääministeri Adil Abdul-Mahdi on aikaisemmin kertonut kannattavansa joukkojen lähtemistä. Trump on uhannut Irakia merkittävillä talouspakotteilla ja vaatinut Irakia maksamaan operaation kuluja, jos joukot lähetetään pois.

Suleimanin tappaneessa ilmaiskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, heidän joukossaan oli muun muassa Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Irak on pyytänyt uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä YK:n turvallisuusneuvostoa tuomitsemaan Suleimanin tappaneen ilmaiskun.

Tänään Yhdysvallat esti Iranin ulkoministeri Javad Zarifin pääsyn maahan YK-vierailua varten, kertoo Zarif. Ulkoministeri kertoi kuulleensa asiasta YK:n pääsihteeri Antonio Guterresilta.

Pompeo oli kertonut puhelimessa Guterresille, ettei heillä ollut aikaa myöntää viisumia, eivätkä he tule sitä myöntämään, kertoi Zarif iranilaiselle uutistoimisto ISNA:lle. Guterres oli Zarifin mukaan kertonut Pompeolle, että Iranilla on oikeus olla mukana istunnossa.

Zarif olisi puhunut YK:n päämajassa New Yorkissa YK:n peruskirjasta, mutta myös Yhdysvaltojen toimista Lähi-idässä.

Välit ennätyskireät jo pitkään

Yhdysvaltain ja Iranin välit olivat jo ennen Suleimanin surmaa kiristyneet voimakkaasti.

Viime viikolla Irania tukevat mielenosoittajat saartoivat Yhdysvaltain suurlähetystön Irakin pääkaupungissa Bagdadissa ja pyrkivät sisälle lähetystöön. Mielenosoittajat muun muassa heittelivät kiviä ja repivät irti turvakameroita.

Mielenosoittajat olivat raivostuneet Yhdysvaltojen viikonloppuna tekemistä ilmaiskuista, joissa kuoli 25 Iranin tukeman shiiaryhmän Kataib Hizbollahin taistelijaa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan ilmaiskut olivat kosto yhdysvaltalaisen urakoitsijan surmasta Kirkukissa Irakin pohjoisosassa. Yhdysvallat syytti Iranin olleen teon takana.