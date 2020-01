Traficomin Pöntinen Iranin lentoturmasta: Sotilastiedusteluilta ja hylystä voi saada tietoa, oliko turman osallisena ohjus

On ainakin kaksi tapaa yrittää selvittää, oliko ukrainalaisen lentokoneen putoamisessa Iranissa osallisena ohjus. Näin arvioi johtaja Jari Pöntinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

– Ensinnäkin sotilastiedusteluilla voi olla materiaalia, jossa on ohjusten laukaisu- tai lentoratatietoja käytettävissä, liikennevälinepalvelujen johtaja Pöntinen sanoo STT:lle.

Toinen tietolähde on pudonneen koneen hylky.

– Onnettomuustutkijat saattavat saada koneen hylystä tunnistettua mahdollisia räjähdysainejäämiä.

Tuota yksityiskohtaisemmin Pöntinen ei lähde mahdollisen ohjuksen jälkikäteen tunnistamista arvioimaan, koska hänellä ei ole onnettomuustutkinnan koulutusta.

Yhdysvalloissa puolustusministeriö Pentagonin lähteet epäilevät, että ukrainalainen matkustajakone pudotettiin Iranin ilmatorjuntaohjuksella, kertovat muun muassa Newsweek ja CBS News.

Tämäntapaisen lentoturman tutkinta kestää tyypillisesti pitkään. Teheraniin on matkustanut kymmeniä ukrainalaisasiantuntijoita. Koska uhrien joukossa oli usean maan kansalaisia, on paljon mahdollista, että myös tutkintaryhmä muodostuu kansainväliseksi. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miten yhteistyö eri maiden asiantuntijoiden välillä onnistuu.