Iranin ilmailuhallinnon johtaja kiistää, että ukrainalaiskone olisi ammuttu alas ohjuksella

Iranin ilmailuhallinnon johtaja Ali Abedzadeh sanoo olevansa varma, että keskiviikkona pudonneeseen ukrainalaiskoneeseen ei osunut ohjusta.

– Yksi asia on varma: tähän koneeseen ei osunut ohjusta, Abedzadeh sanoi pääkaupunki Teheranissa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin lähteiden mukaan Iran ampui konetta kahdella ilmatorjuntaohjuksella.

Myös Kanadan pääministerin Justin Trudeaun mukaan Iranissa pudonnut ukrainalainen matkustajakone ammuttiin alas. Trudeau on kertonut, että heillä on tietoa ja todisteita useista tiedustelulähteistä.

– Tiedämme, että tämä on saattanut olla tahatonta. Kanadalaisilla on kysymyksiä ja he ansaitsevat saada vastauksia, Trudeau sanoi toimittajille.

Britannian pääministeri Boris Johnson arvioi myöhään torstai-iltana, että lentokone todennäköisesti ammuttiin alas.

– Nyt olemme saaneet tietoja, joiden mukaan kone ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella. Tämä on hyvin saattanut olla vahinko, Johnson sanoi lausunnossaan.

New York Timesin video näyttää ilmeisesti ohjuksen osumisen koneeseen

New York Times -lehti on julkaissut videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalaiskone lakkasi keskiviikkona samalla alueella lähettämästä signaalia ennen kuin se putosi. Lehti on tarkistanut, että video on aito.

Videolla kuuluu räjähdys, kun ohjus osuu koneeseen, mutta kone ei räjähdä. Lehti on määritellyt, että räjähdyksen jälkeen kone jatkoi lentämistä useita minuutteja ja kääntyi takaisin kohti lentokenttää.

Videolta saatavat visuaaliset ja äänijohtolangat sopivat yhteen ukrainalaiskoneen lentoratatietojen ja putoamisalueelta saatujen satelliittikuvien kanssa. Satelliittikuvat on otettu torstaina, ja ne toimitti New York Timesille avaruusteknologiayritys Maxar Technologies.

Videolla kuluu noin 10 sekuntia räjähdyksen aiheuttaman valovälähdyksen ja räjähdysäänen välillä. Äänen viive tarkoittaa lehden mukaan, että kone oli tapahtumahetkellä hieman yli kolmen kilometrin päässä kamerasta. Tämä sopii yhteen ukrainalaiskoneen lentoradan kanssa. Sen on tallentanut lentoja jäljittävä FlightRadar24. Videolla näkyvät rakennukset vastaavat rakennuksia, joita näkyy samalta alueelta otetuissa satelliittikuvissa.

New York Timesin mukaan yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset ovat arvioineet, että koneen ampui alas venäläisvalmisteinen ilmatorjuntaohjus, joka ampui konetta kohti kaksi ohjusta.

Iran pyytää Kanadaa jakamaan koneen alas ampumista tukevat tiedustelutiedot

Iranin johto on pyytänyt Kanadaa jakamaan kanssaan tiedustelutiedot, joiden mukaan Iran ampui vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen.

Lisäksi Iranin ulkoministeriö on kutsunut lentokonevalmistaja Boeingin mukaan tutkimaan koneen maahansyöksyä. Myös Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta (NTSB) ilmoitti osallistuvansa tutkintaan.

Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa NTSB kertoi saaneensa Iranilta virallisen ilmoituksen maahansyöksystä.

– Kuten missään tutkimuksissa, joissa NTSB on mukana, virasto ei spekuloi onnettomuuden syitä, lausunnossa todetaan.

Lautakunnan mukaan Iran johtaa tutkintaa.

Myös Kanadan viranomaiset kertoivat hyväksyneensä iranilaisviranomaisilta saamansa kutsun osallistua turman tutkintaan.

"Jonkun täytyy kertoa meille, miksi tämä tapahtui"

Ukrainalainen matkustajakone putosi Iranin Teheranissa keskiviikkona pian lentoon lähtönsä jälkeen.

Turmassa kuoli 82 iranilaista, 63 kanadalaista, 11 ukrainalaista ja neljä brittiä. Lisäksi koneessa oli kymmenen Ruotsista, neljä Afganistanista ja kolme Saksasta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Saksan hallitus on tosin tiedottanut, että sen tietojen mukaan koneessa ei olisi ollut saksalaisia.

Iranin viranomaisten mukaan 147 uhreista oli iranilaisia. Tämä tarkoittaa, että 65 matkustajalla oli kaksoiskansalaisuus, BBC kirjoittaa.

Kanadassa Torontossa sadat ihmiset kokoontuivat torstaina paikallista aikaa hiljaiseen kynttilämielenosoitukseen muistelemaan uhreja ja vaatimaan vastauksia.

– Jonkun täytyy kertoa meille, miksi tämä tapahtui. Kuolleet olivat viattomia ihmisiä, tilaisuuteen osallistunut Yasmin Roshan sanoi.

Hän kertoi menettäneensä ystävänsä turmassa.