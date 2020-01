Iranilaiskenraali: Ukrainalaiskonetta luultiin risteilyohjukseksi, päätös alasampumisesta tehtiin 10 sekunnissa

Iranissa vallankumouskaartin prikaatinkenraali Amir Ali Hajizadeh on ottanut "täyden vastuun" ukrainalaisen matkustajakoneen alasampumisesta.

Kone syöksyi maahan Teheranin lähellä keskiviikkona 176 ihmistä matkassaan. Iranin asevoimat myönsi aiemmin tänään, että konetta ammuttiin vahingossa ohjuksella.

Hajizadehin mukaan ohjuksen laukaisija oli luullut Boeing 737 -matkustajakonetta risteilyohjukseksi.

– Hänellä oli kymmenen sekuntia aikaa tehdä ratkaisu. Hänen piti päättää, ampuako vaiko ei, ja niissä olosuhteissa hän teki väärän ratkaisun, kenraali sanoi.

Hajizadehin mukaan kyseessä oli lyhyenmatkan ohjus, joka räjähti koneen vieressä, minkä vuoksi kone pystyi lentämään vielä hetken ennen maahansyöksyä.

Miksi ilmatilaa ei suljettu?

Aiemmin samana aamuna Iran oli tehnyt ilmaiskuja Irakin puolella sijaitseviin amerikkalaistukikohtiin, minkä vuoksi Iranin asevoimat oli korkeimmassa hälytysvalmiudessa. Hajizadeh sanoi, että oli pyytänyt asiaankuuluvilta tahoilta ilmatilan sulkemista ennen koneen alasampumista, mutta hänen pyyntöönsä ei ollut suostuttu. Syyt tähän jäivät Hajizadehin tiedotustilaisuudessa epäselviksi.

Iranin korkein johto ja maan asevoimat ovat ilmaisseet osanottonsa uhrien omaisille. Samalla asevoimat vakuutti, että toimintatapoja muutetaan, jotta vastaava virhe ei toistu.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on perännyt Iranilta virallista anteeksipyyntöä, korvauksia ja avointa tutkintaa.

– Odotamme, että Iran -- tuo syylliset oikeuden eteen, Zelenskyi vaati.

Zelenskyin on myöhemmin tänään määrä keskustella iranilaisen kollegansa Hasan Ruhanin kanssa.

EU puntaroi tilannetta edelleen

Johtaja Jari Pöntinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ei halua ottaa kantaa siihen, olisiko Iranin pitänyt sulkea ilmatilansa ennen lentoturmaa.

– Sellaisten päätösten tekeminen kuuluu kunkin valtion suvereniteettiin. Jokaisessa valtiossa on ilmailuviranomainen, joka näitä asioita pohtii, Pöntinen sanoi STT:lle.

Finnair päätti aiemmin tällä viikolla, ettei toistaiseksi lennä Iranin ilmatilassa. Sen takia yhtiön Dubain-lennot on uudelleenreititetty pidemmälle reitille Saudi-Arabian kautta. Pöntisen mukaan samankaltaisiin ratkaisuihin ovat päätyneet myös useat muut eurooppalaiset lentoyhtiöt.

Lentoyhtiöille ja kansallisille viranomaisille suosituksia antava EU:n lentoturvallisuusvirasto Easa ei ole vielä kommentoinut mahdollisia muutoksia Iranin tilanteeseen.

– Asia on Easassa mietinnässä ja valmistelussa, siellä siitä on kokoonnuttu erittäin aktiivisesti. Easalta tulee kuitenkin vain suosituksia, ei kieltoja. Viime käden vastuu toiminnasta on operaattoreilla (lentoyhtiöillä) kansallisten viranomaisten valvonnassa, Pöntinen korostaa.