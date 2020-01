Kaksi amerikkalaista sotilasta kuollut pommi-iskussa Afganistanissa

Kaksi Yhdysvaltain sotilaasta on kuollut ja kaksi haavoittunut tienvarsipommin räjähdettyä Kandaharin maakunnassa Afganistanin eteläosassa, kertoo sotilasliito Nato.

Paikallisen poliisin mukaan sotilaat olivat lauantaina partioimassa lähellä Kandaharin lentokenttää, kun tienvarsipommi räjähti sotilasajoneuvon kohdalla.

Ääriliike Taleban on sanonut tehneensä iskun.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yleensä väkivaltaisuudet Afganistanissa ovat vähentyneet talven tultua, mutta tänä vuonna Taleban on jatkanut toimintaansa huolimatta runsaista lumisateista vuorilla. Toimintaa ei ole hillinnyt myöskään se, että Taleban ja Yhdysvallat pääsivät viime vuonna sopuun amerikkalaisjoukkojen vetäytymisestä Afganistanista.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Yhdysvallat olisi vetämässä noin 5 000 sotilastaan Afganistanista, jossa sillä on tällä haavaa noin 13 000 sotilasta. Amerikkalaisjoukkoja on ollut Afganistanissa jo yli 18 vuotta, ja tänä aikana siellä on kuollut tähän mennessä yli 2 400 Yhdysvaltain sotilasta.