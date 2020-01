Kuninkaallinen perhe ratkoo Harryn ja Meghanin aiheuttamaa kriisiä tänään

Britannian kuninkaallinen perhe kokoontuu myöhemmin tänään ratkaisemaan prinssi Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin aiheuttamaa kriisiä.

Kuninkaalliset tapaavat Sandringhamin kartanossa lukuun ottamatta ulkomailla oleskelevaa Meghania, joka tiettävästi on yhteydessä tilaisuuteen puhelimitse.

Herttuapariskunta ilmoitti keskiviikkoiltana vetäytyvänsä kuninkaallisen perheen ytimestä ja keskittyvänsä omiin hankkeisiinsa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Uutinen on aiheuttanut Britannian hovissa yhden modernin ajan suurimmista kriiseistä, sillä pariskunnan päätöksen julkistus yllätti loput kuningasperheen jäsenistä ja sai aikaan valtavan mediakohun.

Kuningasperheellä on edessään vain huonoja vaihtoehtoja, ja ratkaistavia asioita on paljon. Tältä ensimmäiseltä kriisikokoukselta ei odoteta vielä merkittäviä linjauksia, vaan lähinnä alustavia päätöksiä jatkoaskelista.

Imagotappioiden korjaaminen

Kyseessä on hovin kannalta erittäin kiusallinen imago-ongelma, sillä kuninkaallisen perheen päätökset valmistellaan yleensä huolella etukäteen, kuten niiden julkistuskin.

Tällä kerralla kävi juuri niin kuin ei olisi pitänyt, sillä Harry ja Meghan tiedottivat omavaltaisesti suunnitelmastaan aloittaa oma elämä kuningasperheen ytimen ulkopuolella.

Nyt hovin on pakko antaa ainakin virallisesti se kuva, että perhe työskentelee yhdessä parhaan ratkaisun löytämiseksi ja että tämä tapahtuu hyvässä ja rakentavassa hengessä, vaikka kulisseissa todennäköisesti on käynnissä katkera perheriita.

Perheenjäsenten välit tulehtuivat

Kuningasperheen kerrotaan olevan erittäin pettynyt, yllättynyt ja raivoissaan. Esimerkiksi sydänjuuriaan myöten loukkaantuneen prinssi Philipin on raportoitu käyttäneen voimasanoja kuullessaan yllätyspäätöksestä. Sun-lehden lähteiden mukaan Philip oli kiteyttänyt tunteensa lauseeseen: "mitä helvettiä he oikein pelleilevät".

Iäkkään prinssi Philipin ja Harryn kerrotaan olleen läheiset, ainakin tähän saakka.

Prinssit Charles ja William ovat tiettävästi raivoissaan, ja kuningattaren reaktiota on kuvattu sanalla "pettynyt", vaikka oikeampi lienee järkyttynyt. Harryn suhteita myös muuhun perheeseen on aina kuvattu hyviksi ja tiiviiksi, mutta nyt perheeseen on syntynyt syvä railo herttuapariskunnan ja muiden välille.

Kansalaisten reaktiot tylyjä

Daily Mail -lehden teettämän kyselyn perusteella vastaajista joka toinen hyväksyy sinällään sen, että Harry ja Meghan luopuvat keskeisistä kuninkaallisista velvoitteistaan. Runsas kolmannes vastaajista oli eri mieltä.

Huomattavan nihkeästi vastaajat suhtautuvat siihen, että kuningatar pidettiin pimennossa päätöksestä.

Noin 75 prosenttia vastaajista katsoi, että pariskunta ei voi jatkossa vastaanottaa minkäänlaista taloudellista tukea kuninkaallisilta tai veronmaksajilta. Vain kolmetoista prosenttia vastaajista hyväksyisi moiset tuet.

Vastaajista 60 prosenttia oli myös sitä mieltä, että pariskunnan tulisi maksaa takaisin rahat – lähes kolme miljoonaa euroa – joilla heidän Windsorin-kotiaan remontoitiin verovaroin.

Useampi kuin joka toinen vastaaja katsoi, että prinssi Harryn pitäisi luopua asemastaan kruununperimysjärjestyksessä, noin joka neljäs oli eri mieltä.

Vain noin joka kolmas vastaaja kannatti, että pariskunta saisi jatkossa pitää kuninkaallisen korkeuden tittelin, mikäli se ansaitsee rahaa eli saa palkkioita kaupallisista yhteistyökuvioista tai esimerkiksi esiintymisistään.

Taloudelliset järjestelyt

Yhtenä kantona kaskessa ovatkin raha-asiat, sillä herttuapariskunta on kertonut tavoittelevansa taloudellista riippumattomuutta.

Prinssi Harry saa vuotuista määrärahaa vastineeksi kuninkaallisista velvoitteistaan. Jos pariskunta lähtee omille teilleen, on perusteltua kysyä, voiko Harry enää saada näitä varoja käyttöönsä.

On hyvin mahdollista, että perhe päätyy kompromissiin, jossa Harryn määrärahoja vähintäänkin leikataan. Maineenhallinnan kannalta on melko mahdotonta, että Harry saisi yhä täysimääräiset rahat käyttöönsä samalla kun hän asuu osan vuodesta ulkomailla, elää itsenäistä elämää ja tekee mahdollisesti laajaakin bisnestä.

Kuninkaallisen perheen kalenterit ovat tiukasti sidoksissa lukuisiin edustustehtäviin ja virallisiin velvoitteisiin. Jos ja kun nämä tehtävät käyvät vähiin, perusteita palkkioille ei ole.

Turvallisuuskysymyksistä ongelmia

Herttuaparin turvajärjestelyt ovat mittavat ja kalliit. Täsmällisiä summia ei julkisteta, mutta on selvää, että ympärivuorokautinen turva maksaa paljon. Eräissä arvioissa on laskettu, että vuotuiset turvakulut ovat tähän saakka olleet noin 600 000 puntaa eli noin 700 000 euroa.

Kuninkaallisen perheen turvallisuudesta vastaa Suur-Lontoon poliisi Scotland Yard.

On epäselvää, miten Harryn ja Meghanin sekä heidän poikansa turvallisuus hoidettaisiin ja miten kustannukset nousisivat, jos pariskunta asettuisi osaksi vuotta esimerkiksi Kanadaan.

Kuninkaalliseen perheeseen kuuluvien turvallisuuskulut maksetaan verorahoista. Myös tämä muodostaa imago-ongelman, kun pariskunta vetäytyy kuninkaallisen perheen ytimestä.

Daily Mailin gallupin mukaan yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että turvajärjestelyitä ei vastedes pitäisi maksaa verorahoista.