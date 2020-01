Libyan konfliktin osapuolten määrä allekirjoittaa tulitaukosopimus tänään Moskovassa – hauras alustava tulitauko astui voimaan eilen

Libyan konfliktin osapuolten on määrä allekirjoittaa tulitaukosopimus tänään Moskovassa. Tapaamisesta kertoi muun muassa Venäjän ulkoministeriö. Venäläisten uutistoimistojen mukaan sekä kansainvälisesti tunnustetun GNA-hallinnon johtaja Fayez al-Sarraj että sotapäällikkö Khalifa Haftar ovat saapuneet kaupunkiin.

Libyan valtiollisen neuvoston puhemiehen Khaled al-Mechrin mukaan sopimuksen allekirjoittaminen raivaa tietä poliittisen prosessin elvyttämiselle.

Venäjän edustajan Lev Dengovin mukaan osapuolten on määriteltävä Moskovassa "Libyan ratkaisun ehdot, jotka sisältävät myös mahdollisuuden allekirjoittaa sopimus tulitauosta ja sen yksityiskohdista".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Heillä on erilliset tapaamiset venäläisten virkamiesten ja Turkin delegaation edustajien kanssa, Dengov sanoi venäläisten uutistoimistojen mukaan.

Dengov ei vielä tiennyt, suostuvatko johtajat tapaamaan toisiaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron toivoo, että tulitauosta tulisi uskottava ja kestävä.

– Presidentti korosti tarvetta sille, että julkistettava tulitauko olisi uskottava, kestävä ja varmistettavissa, kerrotaan Elysee-palatsista.

Macron ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat aiheesta puhelimitse sunnuntaina.

Venäjä ja Turkki välittäjinä

Libyan hauras tulitauko tuli voimaan eilen, ja jo samana päivänä osapuolet syyttelivät toisiaan sen rikkomisesta. Tulitauon on määrä päättää yhdeksän kuukautta jatkuneet taistelut GNA-hallinnon ja sotapäällikkö Haftarin joukkojen välillä.

GNA-hallinnon al-Sarraj kutsui sovittelevassa televisiopuheessaan libyalaisia kääntämään uuden sivun ja siirtymään kohti rauhaa ja vakautta.

Haftar aloitti huhtikuussa hyökkäyksensä pääkaupunki Tripolin valtaamiseksi, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut. Haftarin joukkojen hallussa on kuitenkin käytännössä koko Libyan itä- ja eteläosa. Viikko sitten Haftarin joukot saivat haltuunsa strategisesti tärkeän Syrtin satamakaupungin. YK:n mukaan hyökkäyksessä on kuollut noin 300 siviiliä ja 2 000 taistelijaa. 146 000 libyalaista on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Turkki lähetti äskettäin joukkoja Libyaan GNA-hallinnon tueksi. Venäjän taas on sanottu tukevan Haftaria, mutta Venäjä on tämän kiistänyt. Tulitaukoa ehdottivat Venäjä ja Turkki, ja maiden ulko- ja puolustusministerit toimivat välittäjinä Moskovan neuvotteluissa.

Libya on kärsinyt aseellisten ryhmien yhteenotoista sen jälkeen, kun diktaattori Muammar Gaddafin hallinto kukistettiin 2011 kansannousussa.