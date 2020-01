Iran kiistää peitelleensä matkustajakoneen alas ampumista – "Lausunnot perustuivat senhetkisiin tietoihin"

Iranin hallitus kiisti maanantaina peitelleensä ukrainalaiskoneen alas ampumista. Maan asevoimilta kesti useita päiviä tunnustaa, että se ampui viime viikolla vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen. Putoamisen syynä väitettiin aluksi olleen tekninen vika.

– Joitakin virkamiehiä on jopa syytetty valehtelusta ja peittelystä, mutta siitä ei ole kyse. Valehtelu on sitä, että tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti vääristelee totuutta. Valehtelu on peittelyä: sitä, että tietää tosiasian, muttei ilmaise sitä tai vääntelee sitä, sanoi hallituksen tiedottaja Ali Rabiei Iranin valtiontelevision lähetyksessä.

Rabiein mukaan kaikki ennen lauantaita annetut lausunnot perustuivat senhetkisiin tietoihin.

Tutkinta luvattu, mutta käytäntö epäilyttää

Tapaus tutkitaan läpikotaisin, lupasi Iranin presidentti Hasan Ruhani sunnuntaina Ruotsin pääministerille Stefan Löfvenille puhelimessa. Maahansyöksyssä kuolleista 176 ihmisestä seitsemän oli Ruotsin kansalaisia, ja kymmenen kotipaikka oli Ruotsi. Suurin osa kuolleista oli iranilaisia tai kanadalaisia.

– Meidän on pyrittävä varmistamaan, että tällainen järkyttävä tapaus ei voi toistua missään muualla maailmassa, Ruhani sanoi tiedotteessa.

Iran on kutsunut maahan asiantuntijoita Kanadasta, Ranskasta, Ukrainasta ja Yhdysvalloista osallistumaan turman tutkintaan.

Putoamispaikalta otetuissa valokuvissa on näkynyt puskutraktoreita, jotka näyttävät raivaavan aluetta. Iranin vallankumouskaartia komentava kenraalimajuri Hossein Salami kuitenkin vakuutti, että todistusaineistoon ei ole kajottu.

– Emme ole koskeneet mihinkään. Emme liikuttaneet koneen hylkyä, emme muuttaneet ympäristöä, emme siirtäneet ilmatorjuntajärjestelmää emmekä muuttaneet tutkalukemia, Salami sanoi Iranin parlamentille sunnuntaina.

Protestit Iranissa jatkuivat myös sunnuntaina

Ukrainalaiskoneen tapaus sai monet iranilaiset jatkamaan mielenosoituksia hallintoa vastaan niin pääkaupunki Teheranissa kuin muualla maassa sunnuntaina.

BBC:n tietojen mukaan mielenosoittajat ottivat sunnuntaina yhteen turvallisuusviranomaisten kanssa. Viranomaisten kerrottiin myös käyttäneen kyynelkaasua. New York Times raportoi, että silminnäkijöiden mukaan pääkaupungissa mielenosoittajia ammuttiin sekä kumiluodeilla että kovilla panoksilla, ja useita ihmisiä haavoittui.

Teheranin poliisipäällikkö Hossein Rahimi sanoi maanantaina, että kaupungin poliiseja oli käsketty osoittamaan pidättyväisyyttä mielenosoitusten suhteen. Hän kiisti mielenosoittajien ampumisen.

– Poliisit kohtelivat kokoontuneita ihmisiä kärsivällisesti ja suvaitsevaisesti. Poliisit eivät ampuneet kohti kokoontumisia, koska käsky pidättäytyä oli annettu, Rahimi sanoi valtiontelevision kanavalla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti sunnuntaina Iranin hallintoa surmaamasta mielenosoittajia. Twitterissä Trump sanoi maailman ja Yhdysvaltojen katseiden kohdistuvan Iranin johtajiin.