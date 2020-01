Lumivyöryt, tulvat ja talvisää ovat tappaneet yli sata ihmistä Pakistanissa ja Afganistanissa

Afganistanissa ja Pakistanissa yli 110 ihmistä on kuollut viime päivinä lumivyöryjen, tulvien ja runsaiden lumisateiden vuoksi, maiden viranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on myös yhä kateissa. Pakistanissa on kuollut ainakin 75 ihmistä ja Afganistanissa ainakin 39.

Pakistanin hallussaan pitämä osa Kashmirista on kärsinyt pahoin. Useita vuoristoalueen kouluja ja pääteitä on suljettu. Eteläisemmässä Balochistanin provinssissa on kuollut ainakin 20 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia, kertoo paikallisen katastrofinhallintaviraston virkailija Muhammad Yunus. Lisäksi sadat ihmiset ovat jääneet eristyksiin lumentulon vuoksi. Mainos alkaa Mainos päättyy Afganistanissa sääolot taas ovat tuhonneet yli 300 taloa, ja useita ihmisiä on kuollut kattojen sortuessa lumen painon alla, kertoo maan katastrofinhallintaviraston tiedottaja Ahmad Tamim Azimi. – Vahingot ovat aiheuttaneet äkillinen sään viileneminen, runsaat lumisateet ja sateet, jotka alkoivat kaksi viikkoa sitten, hän sanoo. Afganistanissa tilanne on vaikein eteläisissä Kandaharin, Helmandin ja Zabulin provinsseissa sekä läntisessä Heratin provinssissa. Ennusteiden mukaan vaaralliset säät jatkuvat.