Putin puuttui linjapuheensa aluksi Venäjän väestöongelmiin

Suorana televisioitava puhe pidetään Maneesi-näyttelyhallissa Moskovassa. Tapahtumaa seuraamaan on Kremlin mukaan ilmoittautunut liki tuhat toimittajaa ja kuvaajaa. LEHTIKUVA / AFP / ALEXANDER NEMENOV

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut suurta huomiota saavan vuotuisen linjapuheensa Moskovassa. Puheen alussa Putin käsitteli Venäjän väestöpolitiikan ongelmia. Hän korosti, että syntyvyys on saatava maassa nousuun ja etenkin lapsiperheiden taloudellista tilannetta on kohennettava.