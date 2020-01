Kanada haluaa kaikki tiedot Iranissa ammutun koneen tutkinnasta

Iranissa matkustajakoneen alasampumisessa kuolleiden uhrien kotimaat etsivät yhteistä linjaa, miten vaikuttaa tutkintaan ja tukea uhrien omaisia. Kanadan, Ukrainan, Ruotsin, Afganistanin ja Britannian ulkoministerien on määrä tavata tänään Lontoossa ja pohtia toimintatapoja. Muun muassa Kanada on vaatinut, että alasampuminen on tutkittava pohjamutia myöten ja että sen on saatava Iranilta kaikki tieto tutkinnasta.

– Kanada ei hyväksy sellaista tilannetta, jossa meillä on tunne, ettemme saa sitä tietoa, jota haluamme, Kanadan liikenneministeri Marc Garneau ilmoitti kokouksen alla. Ministerin mukaan Iran on osoittanut, että sillä on halua yhteistyöhön. Niinpä kahden kanadalaisen tutkijan on tarkoitus päästä tutkimaan koneen hylkyä. Kanada haluaa kuitenkin, että Kanadan osallisuus tutkintaan vahvistetaan virallisesti. Mainos alkaa Mainos päättyy Myös Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kertoi, että tarkoitus on esittää Iranille vaatimuksia tutkimusten suhteen. Samoin ministerien on määrä keskustella uhrien tunnistamisesta. Ruotsin kannalta on erittäin tärkeää myös omaisten tukeminen, Linde sanoi. Kanadan pääministeri Justin Trudeau on aiemmin ilmoittanut, että Kanada aikoo vaatia Iranilta korvauksia kanadalaisten uhrien omaisille. Iran ampui viime viikolla alas ukrainalaisen matkustajakoneen lähellä Teherania. Iranin mukaan kyse oli vahingosta. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat. Joukossa oli 57 Kanadan kansalaista ja 17 ihmistä, joilla oli Ruotsin kansalaisuus tai he asuivat maassa.