Ruotsin valeupseeri tapasi myös Venäjän tiedustelupalvelun edustajia

Ruotsissa paljastunut valeupseeri on tavannut työssään myös Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n edustajia, kertoo Dagens Nyheter -lehti. Tapaamiset Kaliningradissa ja Ruotsissa perustuivat siihen, että mies oli Ruotsin rannikkovartioston yhteyshenkilö FSB:n rannikkovartiostoon.

Tapaamisissa keskusteltiin öljyntorjunnasta. Lehden tietoon ei ole tullut todisteita, että valeupseeri olisi toiminut tapaamisissa vastoin määräyksiä. Myös mies itse on viestittänyt sähköpostitse, ettei häntä ollut koskaan pyydetty toimittamaan salaista tietoa vieraan vallan edustajille.

Jo aiemmin on paljastunut, että upseerikoulutuksestaan valehdellut mies oli ehtinyt työskennellä Ruotsin edustajana myös Naton sotilaspäämajassa Belgiassa. Tällä komennuksella hänen yleni tilapäisesti everstiluutnantiksi. Lisäksi mies osallistui Ruotsin kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa ja Malissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tapaus on kiusallinen Ruotsin puolustusvoimille muun muassa siksi, että mies on työskennellyt sotilastiedustelussa (Must). Lisäksi hänet valittiin viime vuonna Mali-operaation johtotehtäviin, vaikka taustojen huijaus rannikkovartiostossa oli jo aiemmin paljastunut ja tietoa miehen epäluotettavuudesta oli välitetty eteenpäin.

Helsingin Sanomien mukaan valeupseeri työskenteli Afganistanissa suomalaisten upseerien rinnalla.