Kiinan mysteerivirustartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin on raportoitu, arvioivat tutkijat

Kiinassa sars-virusta muistuttavan mysteeriviruksen tartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin virallisesti on kerrottu, arvioivat tutkijat. Kiinan viranomaisten mukaan virukseen liitetyn hengitystiesairauden on saanut nelisenkymmentä ihmistä, mutta tutkijat uskovat tapauksia olevan jopa yli 1 700.

Tähän asti kahden ihmisen on kerrottu kuolleen viruksen aiheuttamaan tautiin. Tartunnat ovat peräisin Wuhanin kaupungista. Perjantaina julkaistussa, Imperial College London -yliopiston alla toimivan MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis -keskuksen tutkijoiden raportissa arvioidaan sairastuneiden määrää kansainvälisten lentotietojen perusteella. Thaimaassa on tullut ilmi kaksi ja Japanissa yksi tapaus, mikä tutkijoiden mielestä kielii siitä, että sairastuneita on oltava raportoituja enemmän. – Wuhanista muihin maihin levinneet kolme tapausta antavat syytä olettaa, että tapauksia on paljon enemmän kuin on raportoitu, kertoi tutkimuksessa mukana ollut professori Neil Ferguson BBC:lle. USA:ssa tarkastetaan Wuhanista tulevia matkustajia Ferguson kuvaili BBC:lle olevansa nyt huomattavasti huolestuneempi kuin vielä viikko sitten. Hänen mielestään ihmisten pitäisi nyt huomioida tartunnan leviämisen ihmisestä ihmiseen vakavammin kuin aiemmin. Ferguson pitää myös epätodennäköisenä, että tartunnat olisivat pääosin peräisin eläimistä. Virus kuuluu samaan tautiperheeseen kuin tappava sars-virus. Terveysviranomaiset eri puolilla maailmaa ovat kuitenkin vakuutelleet, että tartuntariski on yleisesti hyvin matala. Hongkongissa viranomaiset ovat tiukentaneet turvatoimia esimerkiksi mittaamalla ruumiinlämmön Manner-Kiinasta tulevilta matkustajilta. Yhdysvallat ilmoitti perjantaina aloittavansa tarkastavansa Wuhanista tulevien matkustajien tarkastukset. Tarkastettaviksi otetaan Wuhanista suoraan tai jatkolennoilla San Franciscon, New Yorkin JFK:n ja Los Angelesin lentokentille saapuvat ihmiset.