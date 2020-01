Kiinan suurlähetystö Ruotsissa on painostanut useita ruotsalaisia tiedotusvälineitä saadakseen ne muuttamaan uutisointiaan, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT

Ulkoministeri Ann Linde on vastatoimena kutsunut Kiinan suurlähettilään Gui Congyoun puhutteluun.

SVT:n mukaan Kiinan suurlähetystö on ottanut yhteyttä useisiin lehtiin ja sähköisiin tiedotusvälineisiin. Lähetystö on arvostellut niiden uutisia Kiinasta ja ruotsalaisesta kirjankustantaja Gui Minhaista, joka on ollut Kiinassa vangittuna jo vuodesta 2015.

Mainos alkaa

Mainos päättyy