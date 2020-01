Greta Thunberg: Mitään ei ole vielä saatu aikaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan – Davosin talousfoorumissa ilmastonmuutos kärkiaiheena

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg sanoi Davosin talousfoorumissa, että ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun eteen "ei itse asiassa ole tehty mitään".

Hän sanoi, että kun taistelua ympäristön ja ilmaston puolesta tarkastelee laajasta perspektiivistä, mitään ei ole tehty ja paljon enemmän pitää tehdä. Olemme vasta alussa, hän sanoi.

Thunberg esitti kantansa paneelikeskustelussa Sveitsin Davosin nelipäiväisessä talousfoorumissa, joka alkoi tänään. Tapahtuma kokoaa liike-elämän, hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat keskustelemaan muun muassa taloudesta, ilmastonmuutoksesta ja hyvinvoinnista.

"Ilmastonmuutos on kuuma puheenaihe"

Thunbergin lisäksi tänään puhujalavalle astelevat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan varapääministeri Han Zheng.

– Ilmastonmuutos on kuuma puheenaihe Davosissa, sanoo ekonomisti Chris Williamson IHS Markit -yhtiöstä, joka tekee analyyseja yritysten ja hallitusten päätöksentekoa varten. Hänen mukaansa ilmapiirissä on tapahtunut muutos ja on oivallettu, että ilmastonmuutos on uhka talouskasvulle.

Talousfoorumin viime viikolla julkistamassa raportissa varoitettiin, että ilmastonmuutos iskee kovemmin ja nopeammin kuin monet odottivatkaan. Raportin mukaan lämpötila maapallolla voi näillä näkymin nousta vähintään kolmella asteella vuosisadan loppua kohden.

Presidentti Trump, joka on toistuvasti ilmaissut skeptisyytensä ilmastonmuutokseen liittyen, on puhujalavalla alustavasti alkuiltapäivällä Suomen aikaa. Trump on talousfoorumissa Sveitsissä samana päivänä, kun hänen virkasyytteidensä käsittely alkaa Yhdysvaltain senaatissa.

Näköpiirissä ei ole, että Trump ja Greta Thunberg kohtaisivat Davosissa, mutta väenpaljoudessa ja tiiviin aikataulun tuoksinassa kohtaaminen vahingossa ei ole täysin mahdotontakaan.

Mukana myös pääministeri Marin

Davosissa on mukana myös pääministeri Sanna Marin (sd.). Erillisissä tapaamisissa Marin tapaa muun muassa Applen toimitusjohtajan Tim Cookin, Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain ja Microsoftin johtajan Brad Smithin. Heidän kanssaan Marin keskustelee muun muassa uusista teknologioista ja datapolitiikasta, yritysten yhteiskuntavastuusta, kestävästä kehityksestä sekä työpaikkojen luomisesta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin kanssa Marin keskustelee hyvinvointitaloudesta ja terveyspolitiikasta sekä naisten ja tyttöjen asemasta ja oikeuksista.

Marinin lisäksi talousfoorumiin osallistuvat Suomen hallituksesta ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.).